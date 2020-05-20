Omitir para ir al contenido principal
El Procurador del Tesoro estuvo preso por ese expediente

La defensa de Carlos Zannini reclamó la nulidad de la causa por el memorandum de entendimiento con Irán

Ronald Noble reclamó a gritos testificar en la causa para demostrar que la Argentina nunca había pedido levantar las alertas rojas contra los iraníes, pero no sólo nunca fue convocado por la justicia, sino que se lo imputó. Para la defensa de Zannini, se trató de una irregularidad tan alevosa que deberá derivar en la nulidad de todo lo actuado. 

