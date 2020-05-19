Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
En esa hipótesis, las leyes físicas funcionarían al revés y el tiempo iría para atrás
¿En un experimento financiado por la NASA hallaron evidencia de un universo paralelo?
Científicos que trabajan en un proyecto financiado por la NASA detectaron por primera vez partículas de energía en la Antártida por fuera del universo, un hallazgo que permite pensar en un p
19 de mayo de 2020 - 18:56
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Descubrimiento científico
Diario