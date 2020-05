AGENDA LGBTIQ: SELECCION CUARENTENA

ALTO BONDI LANZO LABIA

La banda de tango que tiene al frente desde hace un año al vocalista Ivo Colonna acaba de sacar en las redes "Labia", su tercer disco. El grupo, integrado junto a Noelia Sinkunas, Ignacio Santos, Jonatan Álvarez y Germán Sánchez grabó en esta oportunidad por primera vez junto a Ivo, también conocido por formar parte del dúo de tangos disidentes BIFE, para continuar con la transformación de la música que se viene gestando en la escena under de Buenos Aires, rompiendo géneros y convirtiendo los sonidos en una propuesta estética actual e innovadora. El disco tiene como invitades a Nahuel Briones, Lula Bertoldi, Sofía Viola y Julieta Laso entre otras figuras. Se puede escuchar en altobondi.bandcamp.com/album/labia.

CAM BESZKIN: SEMPITERNO

Hace pocos días la cantautora lanzó su nuevo single: "Sempiterno", empuñando la guitarra y su voz junto a la Caos Orquesta como banda invitada a través del sello Quark Records. La música, multi-instrumentista y compositora de indudable corazón rockero ya cuenta con tres discos editados: "Enamorar o Morir", "Este amor ya no es para tanto" y "Andaba Cruda" y editó junto al compositor Manuel Fusari "Música que cambia por vida la pena que hace riego y que hace casi risa la vida". Con este nuevo single, se espera la llegada de más. Se puede escuchar y descargar en cambeszkin.bandcamp.com.

CICLOS ONLINE

Muchos días felices. Décima y última fecha del ciclo con la presencia especial de Sandra Mihanovich, con lecturas compartidas junto a Juan Fernando García y Fabián Muggeri. Domingo 24 de mayo a las 18 por Instagram: @muchosdiasfelices.

El Cuerpo Expresivo. 11° edición ahora en modalidad virtual del ciclo que reúne lo poético, lo musical y lo visual en un mismo espacio de erotismo diverso. Organizado por Tomás Litta, leen Luciana Peker, Gabriela Borrelli Azara, Lucas Fauno Gutiérrez, Washington Atencio y Regina Ryfenholz, con música de Paula Maffía. Viernes 22 de mayo a las 21 en vivo por Instagram: @casabrandon.

LIBROS

Coronapapers. En el contexto del Día internacional contra la lgbtifobia, ILGALAC lanzó una compilación de textos que incluye 16 artículos escritos por activistas lgbtiq de toda América Latina y el Caribe en relación al impacto que han tenido las medidas de cuarentena y confinamiento en las comunidades. Disponible para descarga gratuita en ilga-lac.org.

TALLERES ONLINE

Dramaturgias imposibles. Taller virtual de escrituras teatrales coordinado por Valeria Correa y Laura Paredes, pensado para todo público y con una frecuencia de un encuentro virtual semanal de 3 horas. Toda la info en [email protected] y [email protected] .

Todas mis voces. Están abiertas las inscripciones al taller de poesía online que se propone un recorrido por la poesía contemporánea observando el lenguaje poético, los recursos de las vanguardias y el trabajo con heterónimos. Ocho encuentros coordinado por Jacqui Casais. Sábados de junio y julio. Info e inscripción en Facebook: Ni groupies ni musas.

Proyecto de obra. Taller de dramaturgia online coordinado por Santiago Loza y Andrés Gallina para trabajar en obras ya comenzadas o producir desde cero. Informes e inscripción escribiendo a [email protected] .

Poesía con perspectiva transfeminista. Modalidad virtual del taller coordinado por la poeta y música Jacqui Casais, que propone guiar a lxs asistentes en su búsqueda personal en la escritura a partir del intercambio grupal. Viernes 22 de mayo a las 12. Inscripciones e información en Facebook: Ni groupies ni musas.

PODCAST

El Anticrítico. Ya está en las redes el primer podcast con mensaje satánico producido y conducido por Juan Miceli, que se plantea como un espacio de manifestaciones audio/visuales que perforen los hábitos, formatos y trampas cotidianas del entretenimiento, junto al sonido de musiques argentines como Gin Tronic, Aldo Benítez, Mutandia, Sol del Rio, Zero Kill y más. Se puede escuchar en anchor.fm/elanticritico y Spotify.

RECITAL

Flopa, desconcierto en domingos. Flopa Lestani se presenta con canciones propias y ajenas desde su casa, para escuchar en las nuestras mediante audio streaming en vivo. Los domingos a las 22 en directo por mixlr.com/flopalestani.

FOTOGRAFIA

Román Fleischen. Todos los trabajos subidos a la red del fotógrafo disidente argentino, incluyendo retratos de Peter Pank, Fok Electrochongo y otres, se pueden ver en sus redes y en su web. Acceso gratuito en ello.co/fronter.

ONLINE

CeleBrandon. Con motivo de los festejos por los 15 años de la Casa Brandon, se acaba de subir un video que compila encuentros, imágenes, personalidades y bambalinas a lo largo de este tiempo. Se puede ver en brandon.org.ar.

Familas Argentinas Diversas. En el marco del Día Internacional de las Familias y de la Diversidad Familiar la organización Familias Argentinas Diversas realizó un video que une más de 50 familias diversas del país para conmemorar y celebrar la disidencia frente a los mandatos familiares tradicionales. Se puede ver en Facebook: Familias Argentinas Diversas.

Subrayados Feministas. “Mientras tanto”, el ciclo del Museo del libro y de la lengua, propone acercarse a nuevas lecturas de la cuarentena a través de la reflexión de artistas, escritorxs y pensadorxs contemporánexs. Al archivo ya existente se acaban de sumar videos de Marlene Wayar, Verónica Pérez Arango y más. YouTube: Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

RADIO

Compañía. Como cada miércoles de mayo, un nuevo programa conducido por el músico y periodista Aldo Benítez, en el que se comparten músicas y experiencias sonoras junto a invitadxs. Miércoles 27 de mayo a las 22 en RadioRea: radiorea.com.

Raras como Encendidas. Se encuentra en redes el primer programa del año en cuarentena del magazine radial que entrevista, comenta, recomienda y pasa música disidente y desviada. Se puede ver en YouTube: Sakdas Producciones.

MUSICA

Polikarpa y sus Viciosas. Luego de 17 años la icónica banda punk colombiana lanza un nuevo disco titulado "Hijas de la rebeldía", colmado de gritos libertarios que recogen las voces de lesbianas, campesinas, indı́genas, lideresas, excombatientes, artistas, feministas y muchas más. Se puede escuchar en Spotify: Polikarpa y sus Viciosas.

Gianluz. Se encuentra disponible en redes la nueva canción del músico, actor y bailarín, titulada "Cosas de Uno", con la participación de Weste. Se puede escuchar en Spotofy y YouTube: Gianluz.

SERIE

We're Here. HBO acaba de estrenar una serie de 6 episodios que acompaña a lxs residentes de pequeñas ciudades para participar en una presentación de una sola noche, en donde los ex concursantes de RuPaul’s Drag Race Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara y Shangela Laquifa Wadley colaboran para romper sus zonas de confort. Se puede ver en hbo.com

FESTIVAL

Frentania Internacional Festival. Arrancó el Festival web de Artes Performativas, una propuesta que reúne obras de danza, teatro y música de Brasil, Italia, Estados Unidos y Argentina, que pueden verse desde la Fan Page del Festival. Próximas funciones: domingo 24 y miércoles 27 de mayo a las 16:30. Toda la info en Facebook.com/a.cult.frentaniateatri y frentaniateatri.it.

TEATRO ONLINE

Airefuego. Thelma Biral y Francisco Pesqueira protagonizan un espectáculo de canciones, poesías y anécdotas: textualidades que entramadas conformarán el relato de un encuentro, con dirección de Emiliano Samar. Se puede ver online gratis en YouTube: youtu.be/zQCSWHHZzlQ.

Francisco Pesqueira. El cantante y actor realiza funciones de sus espectáculos de canciones en vivo de manera gratuita y en vivo en sus redes, superando las 50 fechas hasta el momento. Se pueden ver los martes, jueves y sábados a las 17 por Instagram: @franpesqueira.

Artivismo antes, durante y ¿después? de la pandemia. Taller online dictado por Lorena Verzero que busca profundizar las redes de activismos y disidencias en el marco de y post pandemia, coordinado por el Centro Cultural Universitario Paco Urondo. Toda la info e inscripciones en pacourondo.filo.uba.ar

CONVOCATORIAS

Monólogos de la peste. Teniendo en cuenta el confinamiento y cualquier otra situación relacionada, la Salas Caras y Caretas lanza un concurso de micromonólogos para el ciclo “Monólogos de la peste”. Hay tiempo hasta el lunes 25 de mayo. Los textos deben ser enviados por correo electrónico a [email protected] .

Luz Testigo. El Espacio Callejón abrió un concurso de dramaturgia de escritos con vocación teatral, no inferior a 5 páginas y no superior a 15, con fecha de presentación final el 31 de mayo. Las obras ganadoras serán dirigidas por Javier Daulte con fecha a confirmar. Bases e información en [email protected]

Encuentro de escritorxs mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries. Llamado abierto para organizar el segundo encuentro en modo virtual. Enviar un mail antes del 23 de mayo a [email protected] con el asunto "Organización", para participar de la reunión virtual del 30 de mayo a las 16.

Nuestro Teatro. Se encuentra vigente el concurso de obras teatrales impulsado por el Teatro Nacional Cervantes con el objetivo de estimular a autorxs teatrales y generar contenidos en tiempos de confinamiento. Fecha límite: 22 de junio. Información y bases en tearocervantes.gob.ar.