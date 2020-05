Gerardo Morales quiere llevar el fútbol a Jujuy

La provincia de Jujuy, la misma que a comienzos de abril expulsó a un grupo de extranjeros, que debieron recorrer en micro 1600 kilómetros de rutas provinciales y nacionales en medio de la cuarentena, se ofreció en las últimas horas para que algunos clubes de fútbol puedan realizar sus entrenamientos con vistas a una hipotética vuelta del fútbol, como ha comenzado a ocurrir en las principales ligas de Europa, con la Bundesliga a la cabeza.

La propuesta, que el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, envió al ministerio de Turismo y Deportes se fundamenta en los pocos casos positivos confirmados en dicha provincia, donde aún no se han registrado víctimas fatales por coronavirus (sólo 5 casos confirmados, 4 recuperados, y 1 activo), y en el análisis de ciertas aperturas de la cuarentena para el deporte.

"Lo que hicimos fue plantearles a varios dirigentes, al ministro de Turismo y Deportes y a la AFA la disponibilidad de Jujuy. A partir de las condiciones sanitarias que tiene la provincia, como varias otras, se podría empezar la práctica de fútbol. No tenemos circulación local, hace 48 días que no hay casos en Jujuy", comentó Morales, en diálogo con TyC Sports.

"Estoy por hacerle una presentación a la AFA poniendo a disposición la provincia para que algunos clubes puedan hacer la pretemporada. Nosotros podemos recibir a cuatro clubes. La idea es enviar un protocolo, hacer testeos apenas lleguen las delegaciones y tener un control sanitario permanente para cuidar a la población. Le vamos a hacer saber a la AFA y a los clubes que cuentan con Jujuy, al igual que con otras provincias como Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y San Luis para realizar las pretemporadas una vez que se conozca la programación de los campeonatos", continuó el dirigente radical.

Las declaraciones de Morales se dieron en el marco de la idea esbozada por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, quien había expresado que no veía como "una locura" que el fútbol se mudase a una provincia sin casos de coronavirus; aunque siempre dejó en claro que el fútbol "es una de las actividades que más va a tarde en volver".

"Me llamó Gerardo Morales para ver si yo lo veía factible. Es una decisión que tienen que tomar cada una de las federaciones. Eso comenzó ante la pregunta de un periodista que me dijo: ‘¿Es una locura?’. Una locura no es porque en otras partes del mundo y otros deportes, di el ejemplo del básquet en España, están haciendo algo similar, eligiendo una sede y en esa sede van a terminar los equipos. Pero no es una decisión que el gobierno tenga que evaluar", comentó Lammens en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann.

Morales remarcó que no sólo Jujuy podría recibir ahora a los clubes. "Que sepan que cuentan con Jujuy y con varias provincias más, como Salta, Santiago del Estero, Catamarca, San Luis, Formosa; en el NOA tenemos varias provincias con buenas condiciones sanitarias. Con mucho cuidado se puede practicar fútbol y hacer una pretemporada. De hecho, aseguró que “sé que Santiago del Estero también estuvo llamando para ofrecer la provincia", insistió.

En principio, el nuevo Comité Ejecutivo de la AFA y la flamante Liga Profesional de Fútbol, que tiene a Marcelo Tinelli como presidente, están pensando una la realización de un torneo relámpago que se jugaría a partir de septiembre, y trabajan también en la definición de los ascensos de las diferentes categorías.