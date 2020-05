En busca de la frágil identidad

"Para: Susan C. Faludi

Fecha: 7/7/2004

Asunto: Cambios

El mail era de mi padre. 'Querida Susan', decía, 'tengo noticias interesantes para tí. He reflexionado y ya estoy harta de encarnar al macho agresivo que nunca he llevado dentro". Con ese mail, que se lee en la página 15 de En el cuarto oscuro, comienza un proceso de reencuentro de Susan Faludi y su padre, que para el momento de escribirle, ya no era Steven sino Stefánie Faludi. La feminista estadounidense emprende un largo viaje hacia Hungría para verlo después de un cuarto de siglo. Una travesía que es también un puente. Durante muchos años, estuvieron distanciados, y de lo que se trata es de entender. ¿El por qué de la violencia que ese hombre ejercía cuando ella era una adolescente? ¿El por qué del viaje a Tailandia para el cambio de género? Más bien, de comprender la inmensa distancia que los separa.

Judío de la Hungría aliada de Alemania, el pequeño István Friedman huyó de su país y usó distintas máscaras a lo largo de su vida para sobrevivir. Fue cineasta y empleado de una agencia de publicidad. Se desentendió de su familia y volvió a su país natal, donde muchos años después, vota a partidos de derecha y desea no haber sido nunca judío. Esa historia compleja y multifacética es un enigma doloroso para Susan, que acude a la investigación --la autora es periodista, licenciada por la Universidad de Harvard, recibió el Premio Pulitzer en 1991 y escribió libros sobre feminismo--, sin que la profusión de fuentes la exima de contar su proceso íntimo de acercamiento a ese padre inabordable.

El resultado es un libro atrapante en sus 422 páginas, donde la mixtura de la historia de un país (casi) desconocido por ella, como Hungría y la de un padre (casi) olvidado se convierte también en una memoria sobre la búsqueda de la siempre frágil y cambiante identidad.

En el cuarto oscuro, de Susan Faludi, Editorial Anagrama, 2018