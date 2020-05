Atender a los que atienden

Trabajadores de la atención primaria de la salud nucleados en ATE Rosario y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) concretaron ayer un paro con sostenimiento de guardias mínimas, y una manifestación frente al Hospital Centenario para exigir la reapertura de la paritaria, el pago del bono de 5.000 pesos otorgado a nivel nacional y el pase a planta de los precarizados del sector. Otra de las demandas de los gremios está vinculada al atraso en el pago de los sueldos. "Consideramos totalmente inadmisible que haya profesionales de la salud que hace ocho meses que no cobran su salario", señaló el presidente de Siprus, Diego Ainsuain.

"No puede ser que en el medio de esta situación de crisis sanitaria estos trabajadores no estén percibiendo total o parcialmente su salario. Hay una parte de ellos que, por ejemplo, trabaja en la guardia, en las terapias intensivas y no les están pagando los adicionales que corresponden a su función", enfatizó.

Desde el Siprus destacaron la necesidad de reabrir la negociación paritaria para recomponer el poder adquisitivo del sector y discutir las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. "No se puede admitir que en esta situación, en un sector que está expuesto al riesgo como estamos expuestos nosotros, el gobernador (Omar Perotti) haya planteado que no podemos discutir un salario que hoy está prácticamente debajo de la canasta de pobreza".

Asimismo, ATE Rosario también concurrió a las puertas del Centenario a pedir en unidad la reapertura de la paritaria y una pronta respuesta a sus reclamos. "Un trabajador de la salud gana el 35 por ciento del mínimo que deberíamos estar cobrando según datos del Indec. Hoy un trabajador debería estar cobrando 67.400 pesos y actualmente cobramos un tercio de esa suma", argumentó la secretaria general del gremio, Lorena Almirón.