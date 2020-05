Trabajan más por el mismo sueldo

Amsafé lanzó una campaña provincial para exigir al gobierno provincial la reapertura de las paritarias y un aumento salarial de emergencia, como así también salario de emergencia para reemplazantes y la convocatoria a los comités mixtos de higiene y seguridad para tratar temas de bioseguridad, infraestructura, condiciones de trabajo docente, covid-19 y dengue, entre otros. "No se puede pensar ninguna alternativa de regreso a las aulas si no es con participación de los docentes, En todo el país y en nuestra provincia los ejemplo de compromiso y solidaridad de los docentes son gigantescos, emociona, hemos estado recorriendo las escuelas, acompañando, incluso muchos están haciendo trabajo voluntario en las escuelas o en los barrios", dijo la secretaria general de Amsafé y de Ctera, Sonia Alesso y destacó los enormes esfuerzos que está haciendo la docencia para sostener un trabajo virtual durante esta emergencia.

"Hay una sobrecarga laboral, que nosotros queremos incluir en el temario de paritarias porque nuestros compañeros y compañeras no están trabajando solamente en su carga horaria, sino que están trabajando mucho más, están usando su computadora, que en muchos casos es la única compartida en la familia, están gastando sus datos personales, están gastando su propio telefono, y eso requiere un urgente reconocimiento del gobierno de la provincia, que haya paritaria y aumento salarial para las y los docentes", expresó Alesso sobre la urgencia de una recomposición salarial.

La paritaria docente llegó sin acuerdo a la declaración de la pandemia, y por ende, no hubo aumentos de sueldo este año. "La última paritaria que Amsafé tuvo fue en 2019, es decir que hoy tanto los activos como los jubilados están percibiendo el mismo salario que en enero y febrero, no hemos tenido aumento, nos han suspendido la paritaria salarial, en un contexto muy difícil, donde tenemos cantidad de compañeras y compañeros que sus esposos o esposas han perdido el trabajo o han tenido que cerrar un pequeño comercio y se están convirtiendo en el único sostén de familia, por tanto este es un tema fundamental", subrayó Alesso ayer en una conferencia de prensa en la que dieron a conocer el petitorio, que exige *Convocatoria inmediata a Paritaria Provincial, *Aumento de emergencia para Activos/as y Jubilados/as; *Salario de emergencia para reemplazantes, *Cobertura de suplencias en todos los niveles y modalidades, *Derogación de las Resoluciones Ministeriales 216 y 223 de 2020, *Discusión de toda normativa sobre carrera docente, puesto de trabajo, régimen académico, políticas pedagógicas, etc, dentro del ámbito paritario*, Refuerzo para comedores y copa de leche, *Nuevo cronograma de Concurso y Traslado de Secundaria, *Devolución de descuentos indebidos de ganancias y *Convocatoria al Comité Mixto para tratar temas de bioseguridad, infraestructura, condiciones de trabajo docente, covid-19, dengue. Quienes quieran apoyar los reclamos, pueden hacerlo en www.amsafe.org.ar .

El petitorio subraya: "Seguimos enseñando, planificando, diseñando estrategias para mantener el vínculo con nuestros alumnos y nuestras alumnas, usando las redes sociales y las de contención. Atendemos comedores llevando el alimento y con él el alivio para muchas familias".