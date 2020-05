Un libro de Soledad Sartor donde parir es rock

Soledad Sartor se define como activista, es madre soltera de dos niñas pequeñas, socióloga, terapeuta corporal y gestalista, en este último tiempo editó un libro llamado RenaSer Mamá, en el que recopila acompañamientos en nacimientos y busca brindar información desde una mirada holística, natural y humana para que parir sea un acto de amor y respeto.

El libro al momento solo se encuentra en edición digital, y nace “de ordenar el material que utilizaba como doula en los encuentros con las mujeres, integrando los elementos que para mí son esenciales a la hora de gestar y parir: el trabajo corporal, el preparar nuestras mentes en un paradigma que nos empodere como co-creadoras de lo que anhelamos, para esto es indispensable contar con información acerca de la fisiología, y apropiarnos de nuestros cuerpos, de nuestras memorias y claramente de nuestro deseo”, explica Soledad.

Todo esto se volvió una herramienta para brindar información a quienes deseen “transitar una gestación y un parto humanizado”. A lo largo de todos sus acompañamientos se fue dando cuenta de como el acto de gestar era romantizado y a la hora de dar a luz, “el lugar sucio era la casa y el lugar limpio era el hospital donde te vendían un parto perfecto cuando parir es rock", explica Sartor, y agrega: “toda esa tradición de la partera se fue perdiendo o comparando con la brujería y el responsable de nuestro parto era un obstetra, porque él sabía de ciencia y no de plantas como las antiguas parteras de oficio”.

Como alguien que construye de manera colectiva en su vida, eligió implementar el mismo mecanismo en su libro. Sartor armó un equipo en el que escribió y co-creó conjuntamente con Mica Cavia, quien realizó el dibujo de la tapa y las ilustraciones; también trabajó con Natalia “Ravy” Ontiveros, quien en cada capítulo colocó mandalas para colorear, a Olga Lubel le consultó su sabiduría sobre el uso de plantas para volcarlas y socializarlas en su libro.

Con la convicción de que el ejercicio de parir no es solo el de una mujer o un cuerpo gestante, también debe contar con la responsabilidad afectiva y la participación de los padres que son quienes acompañan en el proceso de gestar y deben ejercer su paternidad como rol fundamental en todos los procesos, Sartor convocó a tres padres a participar también en un capítulo de su libro. “Agustín Giménez, Federico Dada y Andrés Puso nos ofrecen la perspectiva de los papás”.

En sus búsquedas de herramientas e información, a Soledad le resonaba mucho la influencia de Aurora Kantor (quien pasó sus últimos años en Salta trabajando en digitopuntura), y recurrió a su hijo Gustavo, “que me autorizó a utilizar el material que nos legó su madre”.

El libro RenaSer Mamá resalta la importancia del acompañamiento y la red a la hora de parir. La idea de su edición surgió luego de una participación en el compilado "Mujeres que transforman. Experiencias que inspiran", editado por la Fundación Chakana. “Ahí me di cuenta de que todo lo que yo tenía debía compartirlo, por eso comencé a trabajar en este libro. Realmente las repercusiones que me llegan son maravillosas, desde mujeres que se planteaban ser no madres y ahora están embarazadas, hasta quienes vivieron sus partos y se dan cuenta de que fueron víctimas de violencia obstétrica, es por ello que estoy juntando dinero -de las ventas en formato digital- para poder hacer una impresión independiente y que sea material de uso y práctica. Hace falta mucha información sobre partos humanizados”.

En estos procesos donde se atraviesan miles de estados, la información y el poder de decisión se vuelven emancipatorias, por eso Sartor trabaja en el doula y explica que “el doulage es guardianar la vida como concepto, una dula acompaña sin condiciones luego de haber pasado por la experiencia a otra mujer o persona gestante en el proceso de gestar, parir y puerperar.” Sobre sus prácticas, explica que “se hacen desde un lugar emocional y sin condiciones como desdibujando su propia persona para que la mujer a la que una acompaña pueda empoderarse y asumir sus poderes, sus deseos y su placer con una mirada habilitante”.

Red de contactos

Actualmente, Soledad trabaja en un proyecto feminista y emancipador, “Mamíferas”, junto a Rosaura Depetris, en cuyo marco realizan acompañamientos online en los procesos de gestación.

Para consultar sobre la edición de RenaSer Mamá, o sus acompañamientos, se pueden contactar en los siguientes links:

