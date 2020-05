El contrapunto entre Diego Santilli y Víctor Hugo Morales por la gestión del gobierno porteño en los barrios populares

El vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, dialogó con Víctor Hugo Morales en La Mañana de AM750 y dijo estar dolido por las muertes de Ramona Medina y Víctor Giracoy, los dirigentes sociales de la villa 31. “Con Horacio hemos hecho en nuestra primera etapa un trabajo de inclusión muy importante pero cuando hay décadas de falta de integración nada alcanza y se requiere de un mayor esfuerzo”, dijo Santilli en la entrevista.

-Víctor Hugo: Hoy mantendrán una reunión con dirigentes sociales de la Ciudad. ¿En qué consistirá?

-Santilli: Hoy tenemos una reunión programada por la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires con los referentes de todos los barrios vulnerables de la ciudad. El objetivo es acercarnos, trabajar en conjunto y ver qué cosas tenemos que mejorar porque siempre hay cosas para mejorar y para redoblar esfuerzos

-¿Repercutió que a los movimientos sociales los haya recibido primero el gobierno nacional? Porque ustedes los tenían fuera del radar y recién después de la reunión que tuvo Alberto Fernández los convocaron

-Venimos discutiendo hace muchos años planes de integración para los barrios vulnerables. Con Horacio hemos hecho en nuestra primera etapa un trabajo de inclusión muy importante pero cuando hay décadas de falta de integración nada alcanza y se requiere de un mayor esfuerzo. Hemos perdido dos referentes sociales importantísimos, que han hecho trabajo para los vecinos en el barrio muy importante y duele como cada uno de los casos que hemos perdido por eso tenemos que redoblar esfuerzos con ellos con sus familias, con los trabajadores.

-Hay una diferencia muy grande entre lo que usted nos cuenta y lo que ellos dicen. En la reunión de hoy verán que tienen unas cuantas cosas para señalarle. Desde los barrios han sacado un comunicado donde denuncian qué pasó estos dos meses y en los últimos 13 años. Me parece que van a escuchar mucho reproche hoy.

-Puede ser, lo que tiene que hacer uno como gobierno es escuchar y entender que seguramente nos falten cosas y debamos mejorar. Pero lo que uno no puede hacer es no escuchar. El que nos conoce sabe que yo siempre he trabajado puertas abiertas sobre todo para el que no piensa igual o tiene algo para reclamar. Es mi formación y mi forma de ser. Acepto las críticas, las escucho y tratamos de ser mejores como gobierno y estar más cerca. Ojalá esta reunión nos ayude a seguir mejorando.

-Seguramente hoy tengan una cantidad muy grande de reproches. Cuando apareció el tema del agua en la 31 usted responsabilizó a Aysa y después se supo que Aysa dentro de la ciudad no tiene nada que ver. Y después en un programa usted ha dicho que el problema del agua estaba solucionado. Hay cierta proclividad a resolver las cosas en la televisión y no donde está la gente con sus angustias.

-Si yo expresé eso, no lo quise expresar de esa manera. Yo lo que siento es que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que trabajar en conjunto, y eso implica que nosotros hagamos las obras que tenemos que hacer. En la villa 31 tenemos que hacer la obra hidráulica más importante para que el agua llegue adonde tiene que llegar. Es una obra que es responsabilidad de la ciudad hacerla. Faltaban algunas cosas centrales para que el agua llegue a los barrio, pero mi respuesta tuvo que ver con un caso general y no con un problema puntual. Cuando uno ve las viviendas que se construyeron ve un camino importante pero hay otro camino que falta y que es tan grande como el que se empezó.

-Ante las obras que no se habían terminado, vi al Secretario de Integración Social y Urbana de CABA, Diego Fernández, y a Horacio Rodríguez Larreta prometer que se iban a terminar en el 2018. Esas obras no se terminaron. Luego lo vi a Larreta decir que la pandemia se había cruzado en el camino de las obras. Hay muchos elementos que establecen una gran distancia entre la verdad que ustedes quieren sostener respecto a los trabajos que han hecho y la realidad que vive en la gente en los barrios.

-Yo le acepto que todavía nos falta mucho, pero déjeme decirle que desde pibe he ido a la villa Mugica. Desde entonces a hoy siento que hemos hecho un avance, claro que no es suficiente y ahí tomo lo que usted dice. Mientras haya una persona a la que le falte agua, mientras haya una persona que no tenga los servicios que tiene que tener, y una familia que vive en pocos metros cuadrados nos va a faltar. Pero sí hemos avanzado en un camino que se esperaba hace 60 años en el barrio. Le pusimos mucho pero falta, por eso nos tenemos que juntar con los movimientos sociales, los tenemos que escuchar y tenemos que ver cual es la prioridad para articular en conjunto.

-¿Hay alguna posibilidad de que ustedes revean la flexibilización de la cuarentena?

-El miércoles estuvimos reunidos con el Presidente en una extensa reunión de trabajo, muy positiva a nuestro criterio, donde estuvo también el gobernador de la provincia y obviamente por la ciudad la encabezó Horacio. Ayer tuvimos otra, convocada por Santiago Cafiero, donde asistí yo y donde hablamos y delineamos las medidas que vamos a tomar. Las decisiones las toma el Presidente y nosotros proponemos, y en esa propuesta nosotros sentimos que con la sumatoria de actividades que empezó el martes pasado, hasta aquí llegamos con respecto a la flexibilización. Después sí tenemos que avanzar y reforzar todo lo que atañe a los barrios más vulnerables de la ciudad. Ahí hicimos un trabajo con Carla Vizzotti, Ginés González García y con nuestro equipo sanitario para reforzar y ampliar el trabajo que estamos haciendo. El tercer eslabón es cómo analizamos la movilidad dentro del área metropolitana.

-Cynthia García: ¿Qué responsabilidad siente frente a la muerte de Ramona y Víctor?

-Cada persona fallecida en nuestra ciudad nos duele a todos. Nos duele cada una de las personas y de los luchadores que han dejado todo por la gente y por su barrio. Tengo en claro que Ramona y el “Oso” fueron grandes luchadores. Cada uno ha dejado todo por su barrio y por su gente, eso es valorable. Hay que estar y hay que acompañar con todo el dolor que eso significa.

-La 31 sigue sin agua, ¿usted va ir con una propuesta hoy en la reunión?

-Nosotros vamos a escuchar todos los reclamos y todas las necesidades y a partir de ahí tomaremos decisiones como las estamos tomando todos los días. El dia que nosotros decidimos llevar ahí el Ministerio de Educación y construir viviendas y escuelas, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho escuchando el reclamo de la sociedad. Pero por supuesto siempre nos falta.

-Con respecto a su espacio político, Pichetto está haciendo declaraciones en contra de la cuarentena. El propio Macri dijo que el populismo es más grave que el coronavirus. ¿Qué tiene para decir al respecto?

-Nosotros vamos a tomar las decisiones con Alberto Fernández, con el gobernador Kicillof y con Horacio Rodríguez Larreta en conjunto. Tenemos que trabajar de esta manera. Estamos en una pandemia y cada uno puede expresar lo que siente, lo que piensa y eso es parte de la democracia y parte de los diferentes actores que tiene cada espacio político. Pero con Horacio tenemos un trabajo claro y contundente: trabajar en conjunto. No hay ninguna posibilidad de que tomemos decisiones diferenciadas con nación y provincia. Estamos todos juntos en este problema.