Javkin abrió la puerta para salir a pasear

El gobierno provincial habilitó ayer las salidas recreativas en Rosario y Santa Fe, ciudades que habían sido excluidas en el decreto que autorizó a hacerlas el pasado miércoles en el resto de las localidades santafesinas. Sobre la base de esa autorización provincial, el intendente Pablo Javkin dispuso una diagramación específica para el dispositivo que por el momento sólo se implementará mañana domingo y el lunes feriado, para posteriormente evaluar el impacto y si se continpua.

En Rosario estarán autorizadas, sólo domingo y lunes, las caminatas de 9 a 17 por grupo familiar conviviente, con un máximo de una hora y a 500 metros del domicilio. Los parques y plazas continuarán cerrados, también los gimnasios y juegos para niños, y no estará permitido correr ni realizar ningún tipo de actividad física.

Pasado el fin de semana, las autoridades evaluarán el comportamiento y la situación epidemiológica para definir la continuidad de las salidas. "Lo más importante de esta etapa es que salgamos, respiremos, caminemos con nuestros chicos, aprovechemos esa hora, cerca de casa, y no rompamos las cuestiones de protección. Si nos va bien, vamos a seguir dando pasos hacia adelante", remarcó Javkin.

"Gracias a la evolución que presenta el cuadro sanitario en la provincia de Santa Fe en el marco de esta pandemia, y a partir del resultado negativo que tuvieron los testeos realizados en las ciudades de Santa Fe y Rosario, el gobernador dictó el decreto por el cual se habilitan las salidas recreativas, rigiendo las mismas condiciones sanitarias y requisitos necesarios", explicó el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, durante el anuncio previo en el que oficializó el decreto.

Unas horas más tarde, desde el Salón Carrasco de la Municipalidad, el intendente Javkin, acompañado por la secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano, y el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, brindó los detalles del dispositivo para la ciudad, en uso de las atribuciones establecidas en el decreto provincial. "Entendemos que después de 60 días hay necesidad de un respiro, nos plantean que los chicos necesitan poder salir un poco, hay que pensar en la salud mental", señaló el intendente, para luego pedir enfáticamente evitar las reuniones familiares.

Si bien había trascendido que las salidas serían de acuerdo a la terminación de DNI, Javkin aclaró que "el esquema será lo que denominamos una burbuja social, el núcleo con el cual convivimos porque achicamos el riesgo hacia los demás y el nuestro, tenemos que salir con cuidado, distancia, no interactuando con gente de cerca". El intendente explicó que la única delimitación serán los 500 metros del domicilio, y que si bien no plantean un esquema por edad, la recomendación es que los mayores de 65 años no salgan.

Desde el municipio precisaron que los menores de 12 años tienen permitido uso de patines, monopatines, bicicletas, pero no se permitirán ciclistas, rollers ni corredores. También aclararon que no estará habilitada la Calle Recreativa. Por otra parte, adelantaron que los agentes de control garantizarán el cumplimiento de la norma, y además incorporarán cuidadores en parques y plazas de todos los barrios para remarcar las recomendaciones sanitarias.



El municipio recomendó a los ciudadanos mantener una distancia de 4 metros durante la caminata, utilizar de manera obligatoria y en todo momento el tapabocas, de la que quedarán exceptuados los menores de 2 años. También pidieron respetar el protocolo de higiene respiratoria, no salivar los espacios públicos, asegurarse de toser o estornudar siempre con el cubre boca colocado y pliegue del codo. Evitar tocar objetos u otras superficies de la vía pública, no tener aglomeraciones o grupos de reunión, ya sea de corredores, ciclistas o familias, y queda prohibido el uso de bebederos.