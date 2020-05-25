Omitir para ir al contenido principal
Historias de mujeres que jugaron en la cancha de Boca

La Bombonera también es de ellas

El recuerdo de Las Pioneras de la Selección, los partidos en los entretiempos, la vuelta olímpica del equipo xeneize femenino en 1992 y el trabajo de las dirigentas.  

Ayelén Pujol
Las campeonas del torneo femenino de 1992, dan la vuelta olímpica.
