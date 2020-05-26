Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Las diferencias en mortalidad son estables en Europa y Estados Unidos

El coronavirus mata por clase social

Una comparación entre España, EE.UU y Gran Bretaña permite ver cómo la pandemia expone las diferencias de clase de un modo crudo, barrio por barrio, salario por salario.

Marcelo Justo
Marcelo Justo
Barcelona reabre los bares al aire libre, con "trabajadores esenciales" en riesgo.
Barcelona reabre los bares al aire libre, con "trabajadores esenciales" en riesgo.

Temas en esta nota: