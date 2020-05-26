Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
Las diferencias en mortalidad son estables en Europa y Estados Unidos
El coronavirus mata por clase social
Una comparación entre España, EE.UU y Gran Bretaña permite ver cómo la pandemia expone las diferencias de clase de un modo crudo, barrio por barrio, salario por salario.
Marcelo Justo
26 de mayo de 2020 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Barcelona reabre los bares al aire libre, con "trabajadores esenciales" en riesgo.
Temas en esta nota:
Diario