Inevitables

TEATRO

La omisión de la familia Coleman

Una familia viviendo al límite de la disolución, una disolución evidente pero secreta; conviviendo en una casa que los contiene y los encierra, construyendo espacios personales dentro de los espacios compartidos, cada vez más complejos de conciliar. Una convivencia imposible transitada desde el absurdo devenir de lo cotidiano, donde lo violento se instala como natural y lo patético se ignora por compartido. Esta obra de Claudio Tolcachir nació en 2005 en el Teatro Timbre 4 del barrio de Boedo, específicamente en un PH. Desde entonces realiza funciones a sala llena y lleva recorridos 22 países. Este registro cedido por Teatrix, se podrá ver dentro del ciclo online de Timbre4 por apenas 24 horas, gratis, pero con un botón que permite realizar un aporte voluntario. Con Jorge Castaño, José Frezzini, Tamara Kiper, Inda Lavalle, Cristina Maresca, Miriam Odorico, Gonzalo Ruiz y Fernando Sala.

Hoy a las 20.30, en www.timbre4.com. A la gorra virtual.

Anticuerpos poéticos

Una obra/performance a la distancia. En plena crisis bacteriológica, es un trabajo que abre la mirada a lo circundante, a la enfermedad, al ataque viral, que produce un modo de estar. El cuerpo sostiene su alrededor, la obra sostiene el cuerpo, las herramientas digitales sostienen la obra. Son modos de construir obra en aislamiento y cuarentena. Se trata de una pieza de teatro-danza con dirección de Adriana Barenstein, música de Juan Pablo Amato y video de daniel Bernasconi, que oficia de cierre del festival web de artes performativas Frentania International Festival, que reunió obras de Brasil, Italia, Estados Unidos y Argentina. Más información en frentaniateatri.it. Con Erica Santamarina, Alfonsina Macchi Herrera y Sergio Pletikosic.

Hoy a las 16.30, por facebook.com/a.cult.frentaniateatri. Gratis.

MÚSICA

Mama, deja que entren por la ventana...

...los siete mares. Alguna vez, al preguntarle a Liliana Vitale cuándo sintió que se había recibido como cantante, la ex integrante de MIA y del dúo junto a Verónica Condomí se remitió directamente a este debut como solista, que grabó cuando tenía 24 años. “Porque recién ahí el canto fue una decisión, hacia la canción y la palabra. Todo lo que hice antes fue más bien una formación en lo musical”, explicó Vitale, recordando aquel disco editado en 1985, íntegramente dedicado a las canciones de Alberto Muñoz, una maravilla que acaba de ser remasterizada y ya se puede escuchar online. Lo mismo sucede con su segundo disco, Liliana Vitale canta, grabado dos años después, durante su época de exilio en Córdoba, cuando llevó al extremo lo de ser la oveja negra de la familia. Además de los temas originales Muñoz, en ese trabajo hay versiones de Jaime Roos, Silvio Rodríguez y Jorge Lazaroff, y también se puede escuchar en las redes. Antes de esta flamante remasterización, los dos álbumes habían sido reeditados juntos en un sólo disco, bautizado sencillamente como Liliana Vitale (Recopilación).

Ciclos

Primer álbum de canciones propias de Pablo Lacolla, un compositor e intérprete formado como baterista y percusionista, que durante los 90 supo formar parte de grupos como Los Edipos o Los Tipos antes de instalarse primero en Barcelona y luego en Suiza. Allí se dedicó a profundizar sus conocimientos sobre el folklore y el tango, recuperando el repertorio de su infancia, un legado de su tío Rafael del Bagno, que llegó a tocar con la orquesta de Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese, y su abuelo Humberto, baterista de jazz, su primer maestro de batería. El resultado es un disco que, como no podía ser de otra manera, mezcla en partes iguales rock, tango y música de raíz folklórica, con la colaboración de Marcelo Mercadante en bandoneón, Juan Esteban Cuacci en piano y finalmente Acho Estol como responsable de la mezcla final del trabajo.

ONLINE

Little Fires Everywhere

No hay duda de que esta adaptación a la pantalla de la novela de Celeste Ng continúa la línea de serie prestigiosa iniciada por Big Little Lies. Y no sólo por contar con Reese Witherspoon en el doble rol de protagonista y productora ejecutiva. Aquí también hay un misterio (¿quién incendió la casa de la familia Richardson?) y una gran cantidad de conflictos familiares, sociales y raciales en el seno de la historia. Una artista en las malas interpretada por Kerry Washington llega junto a su hija adolescente al pueblito de Shaker Heights, en Ohio, donde la madre y esposa ejemplar interpretada por la ex rubia legal le alquila una de sus propiedades. La relación entre ambas mujeres marca el camino de un relato lleno de vericuetos, con algo de retrato social, una pizca de descripción psicológica y otro poco de telenovela de lujo. La recientemente fallecida Lynn Shelton dirigió cuatro de los ocho episodios –que ya pueden versen en la plataforma Prime Video de Amazon– de esta producción original de Hulu.

Betaal

“La primera serie de terror india producida por Netflix”. Así se la vende y eso es exactamente Betaal, producción que vuelve a recorrer los caminos de los muertitos vivos con una vuelta de tuerca geopolítica. Es el trabajo de excavación para construir una autopista en medio del campo lo que termina desatando el horror: una horda de undead con más de cien años de antigüedad, víctimas de una maldición cuyo origen llega hasta los tiempos de la colonia británica. Las criaturas no sólo muerden, también corren, hablan y utilizan armas modernas en este híbrido de géneros con inconfundible sabor hindi. Produjo la súper estrella Shah Rukh Khan; protagonizan Viineet Kumar (Gangs of Wasseypur) y Aahana Kumra.

CINE

El cazador

El realizador argentino Marco Berger (Un rubio, Plan B, Taekwondo) continúa indagando en las masculinidades queer, pero su séptimo largometraje lo encuentra sumando a la ecuación un elemento novedoso: el género cinematográfico –en este caso, el thriller– como condimento esencial del relato. Lanzada a comienzos de este año en el Festival de Rotterdam, la película sigue a Ezequiel, un adolescente de quince años que recién comienza a dar sus primeros pasos sentimentales y sexuales, aunque todavía bastante metido en su closet. El encuentro con un muchacho algunos años mayor genera la posibilidad de una relación más profunda, pero pronto y sin saberlo el protagonista se verá inmerso en una red de pornografía infantil. Quien es cazado pasará pronto a transformarse en cazador y allí Berger se acerca por momentos al universo de los hermanos Dardenne, con su héroe destinado a tomar una determinación ética que puede cambiar su vida y las de otras personas. Puede verse en la plataforma CineAr Play.

A volta ao mundo quando tinhas 30 anos

Este notable documental con forma de diario de viaje del pasado reconstruido en el presente tiene como protagonista excluyente al padre de la realizadora, Aya Koretzky, un japonés instalado en Portugal. En 1970, aquel joven de treinta años comenzó un viaje con algo de iniciático, un periplo que lo llevó a recorrer gran parte del territorio europeo, los Estados Unidos y Medio Oriente. Utilizando fotografías de esa época e imágenes en 16mm tomadas en la actualidad, Koretzky construye un relato donde la experiencia personal se abre al mundo, haciendo de los recuerdos y anécdotas un bellísimo punto de partida para la poesía de lo cotidiano. Puede verse exclusivamente en la plataforma Mubi.

TV

Back to Life

Miri Matteson tiene treinta y largos y, a esa altura de su vida, se ve obligada a regresar a la casa de sus padres en un pueblito de Kent. ¿Dónde estuvo los últimos dieciocho años? En prisión, cumpliendo una condena por un terrible crimen que esta comedia negra británica revela relativamente temprano. La gente del barrio no la recibe demasiado bien y, para complicar aún más las cosas, un hombre llegado de tierras nórdicas parece dispuesto a seguir investigando el caso. Ese “de vuelta a la vida” del título no será nada sencillo. La señal exclusiva OnDirecTV ha comenzado a emitir los seis capítulos de esta producción inglesa que ha recibido las más calurosas alabanzas desde su estreno en su país natal. Además de coescribir el guion, la actriz Daisy Haggard entrega una compleja y rica actuación en el papel central, el de una mujer dispuesta a reconstruir su vida a pesar de las dificultades del presente (y de haber pasado casi la mitad de su vida detrás de las rejas).

Martes a las 22, por OnDirecTV.

Will and Grace

La exitosa sitcom creada por David Kohan y Max Mutchnick comenzó a emitirse en septiembre de 1998 y, a lo largo de ocho temporadas, cautivó a una audiencia internacional hasta la bajada de persianas en el año 2005. En el camino, la serie hizo mucho por la representación de personajes gay en el mainstream televisivo de los Estados Unidos. El regreso se produciría doce años más tarde, con Eric McCormack y Debra Messing interpretando nuevamente los papeles centrales. La temporada número once (y final, según anticipan sus creadores) comenzó a emitirse el jueves pasado en la señal Fox y continuará durante 18 semanas consecutivas hasta su clausura definitiva.

Jueves a las 23, por Fox.