Boca: Bermúdez se "lamentó" por el "inconveniente" de Villa

Exactamente un mes después de que Daniela Cortés ratificara su denuncia por violencia de género contra su ex pareja, el delantero de Boca Sebastián Villa, Jorge Bermúdez, integrante de la Secretaría Técnica del club xeneize, se refirió este sábado a la cuestión, utilizando eufemismos y bajándole el tono a la gravedad de la situación.

"Lamentamos muchísimo la situación de la chica, que ha tenido este inconveniente, y todo lo que ocurrió porque Sebastián dio un salto de calidad tremendo", dijo Bermúdez, compatriota del futbolista.

Mientras Villa tiene prohibido salir del país con motivo de la causa por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en concurso real con coacción agravada”, iniciada ante la denuncia efectuada por Cortés, el integrante de la Secretaría Técnica se mostró preocupado por el presente del jugador en diálogo con ESPN Colombia.

"Cuando llegamos nosotros, después del 8 de diciembre, Sebastián era un jugador más del plantel de (Gustavo) Alfaro, que siempre que había un cambio era el que salía -continuó-. Lo pudimos arropar con Riquelme, con los muchachos, darle un abrazo, decirle que esto era Boca, que Boca era la familia colombiana, que tenía todo el apoyo. Y Miguel Ángel Russo, nuestro entrenador, siempre se apoyó en él, entonces Sebastián se convirtió en la figura de nuestro equipo. Ha sido uno de los hombres más importantes en el reciente torneo que acabamos de ganar. Y viene esta situación que lamentamos profundamente, que nos tiene a la expectativa, que queremos que se recupere pronto".

Luego de lamentar el momento que atraviesa el jugador, Bermúdez dejó en claro que Boca quiere que Villa no se vaya a ningún lado. "Se habla muchísimo de Sebastián, se habla de que se va a préstamo para un lado y para el otro. No se va a ir a préstamo para ninguna parte: él es capital de nuestro club, queremos que siga en nuestro club y queremos que siga siendo la figura que tiene que ser, pero hay que esperar lo que la Justicia determine", expresó el ex defensor xeneize, antes de comparar las situaciones que atraviesan el jugador y su ex pareja, quien lo acusó de amenazas, lesiones y violencia de género en una denuncia que tomó la Fiscalía 3 de Esteban Echeverría, a cargo de Verónica Pérez.

"Hay que acompañarlo tanto a él como a la señorita, que también es colombiana, y el dolor mío es doble. Y esperar que todo esto se sane y se acomode, porque acá el movimiento de reproche social es muy grande. Hay una situación complicada para él y vamos a tratar de acompañarlo en todo lo que podamos", concluyó.