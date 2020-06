La cuarentena no daña

--Se percibe una tensión creciente entre cuarentena y economía, y esta semana hubo manifestaciones anticuarentena. ¿Qué opinión le merecen?



--Por un lado todo el mundo considera que la cuarentena dañó la economía, sin embargo no hay ningún elemento de juicio empírico ni científico que demuestre que eso sea cierto. Si mirá todos los países del mundo, los que han hecho cuarentena y los que no, todos han destruido la economía en la misma proporción. Lo que digo es la cuerentena no daña, inicialmente. Lo que dañó la economía inicialmente es la pandemia. Dicho esto, sí es muy importantes el debate económico para saber la profundidad del daño y sobre todo cómo recuperarse. Somos una sociedad heterogénea y es imposible, y no parece razonable pensar, que todas las personas vayan a estar de acuerdo con cada una de las medidas. Lo que hay que hacer es entenderlo, dialogar e incluir ese reclamo dentro de la mirada que uno tiene del futuro.