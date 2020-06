El conmovedor homenaje del Liverpool a George Floyd

La imagen recorrerá el mundo: la totalidad del plantel del Liverpool se tomó una conmovedora fotografía en el centro del campo del estadio de Anfield, en homenaje a George Floyd, asesinado por un policía en Minneapolis.

Antes del entrenamiento de este lunes, los futbolistas dirigidos por el alemán Jürgen Klopp se ubicaron alrededor del círculo central y posaron con una rodilla en tierra, el gesto con el que el mariscal de campo de la NFL Colin Kaepernick protestó contra los abusos policiales contra los ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos en 2016.

Esa pose volvió a tomar notoriedad después de que el policía Derek Chauvin asesinara la semana pasada a Floyd, al que asfixió con su rodilla durante una detención. En su reclamo de justicia, LeBron James utilizó la imagen del policía y la de Kaepernick con un juego visual en el que se leía "This is why" ("Esta es la razón").

El domingo, el francés Marcus Thuram, hijo del ex lateral campeón del mundo Liliam Thuram, replicó el gesto después de anotar un gol para el Borussia Moenchengladbach ante el Union Berlín en un partido de la Bundesliga.

El club inglés, líder de la Premier League, hizo pública la fotografía a través de su cuenta de Twitter, junto con la leyenda "La Unión hace la Fuerza" y hashtag #BlackLivesMatter (Las Vidas Negras Importan).