La NBA negocia acabar la temporada en Disney World. Y me parece una idea genial para estos tiempos de pandemia. Piensan utilizar los parques de atracciones y su gran complejo hotelero -que en la actualidad no se están usando-para dar cabida a la mayor liga de Básquet del Mundo. La solución es redonda: la NBA consigue limitar la exposición externa y el riesgo de contagios por Covid-19, el campeonato se realiza, la televisión paga por los derechos, los clubes y los basquetbolistas no dejan de facturar, Disney recibe un suculento pago por el alquiler del espacio, y los millones de seguidores de la Liga se alegran por poder ver los partidos, cómodos, desde sus casas.

Si el precio que hay que pagar es compartir el vestuario con el Pato Donald o que te toque concentrar en la Casita del Bosque de los Enanos de Blancanieves, está perfecto. Y es hasta más divertido.

¿Qué espera la AFA para aplicar una solución similar? Tinelli, vos llegaste a vicepresidente de la entidad máxima del fútbol argentino no por cantar el número de corners de cada equipo. Lo tuyo es la industria del entretenimiento, ponete las pilas. Si querés cambiamos al Ratón Mickey por el Oso Arturo, pero convirtamos al fútbol argentino en un gran parque de diversiones. Desde Peligro de Wolf proponemos la solución Disney. Un complejo similar al de Disney que podría llamarse “AFALand”, “Chiquitapia World” o similar. Ya pensamos algunas de sus atracciones:

The Barrilete Cósmico Adventure: Una verdadera vuelta al mundo maradoniano. Esta impresionante atracción combina la magia del Diego con un universo multisensorial de pelotas que no se manchan, de tortugas que se escapan, de periodistas que la tienen adentro y de hijos extramatrimoniales por doquier. ¿Te animas a recorrerla junto a la Mano de Dios y llegar hasta el “Segurola y Habana Square”, sin que te corten las piernas?

Carrousel Olímpico: Es un Simulador 3D de vuelta olímpica, que permite que hinchas del Deportivo Riestra, de Defensores de Cambaceres o de tantos otros equipos de mitad de tabla, conviertan sus sueños en realidad. Y den la mentada vuelta en un campo de juego imaginario. Ya lo sabes, con la magia de AFA Land, todo es posible. Si querés dar la vuelta no te quedes con ganas…

Stars VAR: (Simulador 3D de arbitraje) Vive tu sueño de ser un árbitro de VAR. Siéntate en una cabina de arbitraje y al observar acciones que pueden cambiar el rumbo del juego, disfruta del increíble momento de equivocarte. Agudiza tu imaginación para ignorar penales e inventar expulsiones directas. Nota: para ingresar a esta atracción, al igual que en el arbitraje de VAR original, no hace falta conocimiento previo de fútbol.

La Montaña Russo: Incorpora el espíritu ganador que llevó al Xeneize rumbo a la conquista de la última Superliga. Recibe de manos de Alfaro un puntaje cómodo y elévate aún más por la tabla, rodeado de cantos incesantes de La Doce y halagos de la nueva dirigencia. ¡Pero, ten cuidado, campeón! Si no esquivas a la Máquina del Muñeco Maldito, no vivirás para contarlo.

El Tren Fantasma de la B: Acomódate en el vagón de tu club en peligro de descenso y sumérgete con precaución en el oscuro mundo del fondo de la tabla, con promedios más bajos que el Enano Buonanotte de rodillas. Tu escasa fortuna en el juego puede causarte sinsabores, pero…la magia de AFAland puede hacer posible lo imposible y suspender tu descenso. Un verdadero sube y baja de emociones. La adrenalina mayor del Fútbol Argentino.

El Túnel de la Pimienta: Un simulador 3 D que te hará vivir la experiencia del jugador de River al ingresar por el túnel de la Bombonera en el superclásico del 2015. Cuando lo hagas, sentirás en carne viva el insulto enfervorizado de una multitud bostera y el gas pimienta de un panadero descontrolado.

Tiro al Micro: Eres un Borracho del Tablón pasado de copas, ubicado en las inmediaciones del Monumental. Está pasando frente a tí un micro con el plantel de Boca. Tienes 3 proyectiles en mano y la posibilidad de suspender un partido. De tu puntería dependerá forzar una final en Madrid. ¿Te animas a colaborar con el Muñeco Gallardo a obtener una nueva Copa?

Gagos Chocadores: Ahora podrás embarcarte en un viaje que te hará vivir la experiencia completa de ser Fernando Gago, desde que ingresas a la cancha como capitán, hasta que sales con la rodilla fracturada o con el talón de Aquiles hecho bosta.