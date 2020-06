Piden subsidios

Vendedores ambulantes africanos reclamaron subsidios, frente a la sede de Gobernación. “Somos alrededor de 60 africanos en la ciudad. Nos hace falta para pagar los alquileres y no podemos trabajar por la pandemia”, dijo Steve, presidente de la Asociación Africana de Rosario. “Es un subsidio para refugiados y africanos. El subsidio se dio en Buenos Aires pero no llegó al resto de las ciudades del país”, planteó. “Muchos estamos en pensiones y como no podemos pagar nos van a echar. Nos duele esta situación. Es un momento muy triste para nosotros porque nuestros hijos hace ya dos meses que no comen ni carne ni pollo. Todo lo que tenemos para darles desde hace semanas es sólo arroz y fideos con aceite”, manifestó al portal de noticias Conclusión. Los residentes africanos tampoco pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia.