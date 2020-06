Cobraron pero falta algo más

Los choferes del transporte urbano e interurbano de pasajeros de Rosario cobraron otro porcentaje de los salarios de abril, pero como no se cumplió la totalidad de lo adeudado decidieron mantener, al menos hasta hoy, la medida de fuerza que cumple 23 días. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtieron que hasta no percibir el 100 por ciento de los sueldos continuarán con el paro, aunque apuntaron que si hoy temprano les depositan el porcentaje que resta por cobrar volverán a prestar el servicio. Por otra parte, hoy por la tarde retomarán las negociaciones entre las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, la cámara de empresarios del transporte y el gremio, una reunión en la que los choferes querrán conocer cómo cobrarán el mes de mayo, con un sistema en estado crítico por la caída en la recaudación como consecuencia de la pandemia. "Tenemos que tratar de encontrar una solución integral porque necesitamos otras garantías", dijo el titular del gremio, Sergio Copello.

Para tratar de descomprimir el conflicto laboral, la Municipalidad y las empresas que operan el sistema terminarán hoy de depositar la totalidad de los salarios de abril. Los trabajadores habían percibido solamente el 65 por ciento de los haberes. Ayer, según confirmaron desde la UTA, las empresas transfirieron entre un 20 y un 25 por ciento más, mientras se espera que hoy se haga efectivo el porcentaje restante.

"Ante la necesidad, ya hace 30 días que tendríamos que haber cobrado esto, para los compañeros va a ser una ayuda pero no es una solución de fondo. Como lo planteamos desde el primer día, hasta no cobrar el 100 por ciento no volvíamos a trabajar", señaló Copello. "Lo que les falta es muy poco, con eso estaríamos en condiciones de volver a trabajar", anticipó el dirigente gremial sobre la resolución del conflicto iniciado el 11 de mayo.

Mañana, los trabajadores deberían cobrar el salario de mayo, uno de los principales temas que se tratarán a partir de las 15 en la audiencia virtual con funcionarios de la cartera laboral nacional, la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) y la UTA. "Nos tendremos que juntar para ver una solución integral porque hay otras garantías que también tenemos que tener, esperamos al menos que haya una propuesta de pago", planteó Copello.

Al ser consultado si el sistema de transporte puede subsistir a largo plazo en un contexto de crisis económica, acentuada por la pandemia, con empresas al borde de la quiebra, el dirigente gremial respondió: "Las empresas expresaron que la gran crisis es porque ha caído la recaudación, si se van liberando actividades este problema se va a ir solucionando".