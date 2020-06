Para cuarenteneados

El gobierno provincial anunció anoche un paquete de ayuda económica para emprendimientos comerciales y de servicios que dejaron de funcionar desde la declaración de la cuarentena general obligatoria. También para los clubes, afectados en el mismo grado y por la misma razón.

El Ejecutivo pone 200 millones de pesos a disposición, como fondo para auxiliar a las actividades todavía paralizadas por efecto de la pandemia, y como aporte no reembolsable. Es decir, que quienes tomen esos recursos no tendrán que devolverlo. Se llama programa de asistencia económica de emergencia para sectores que no fueron exceptuados al 31 de mayo.

Estos rubros son gimnasios, escuelas de danza, de artes marciales, pilates, jardines maternales, peloteros, canchas de fútbol 5, de paddle, transportes escolares, salones privados para eventos, escuelas de conductores.

Los ministros Rubén Michlig, Daniel Costamagna, Silvina Frana y Danilo Capitani encabezaron el anuncio transmitido desde Casa de Gobierno. El secretario de Comercio, Juan Marcos Aviano, dijo que se habilitará la inscripción on line en la página web de la Provincia. Los aspirantes deben completar un formulario en el que identificarán su actividad y acreditarán haber estado en funcionamiento hasta la declaración de la cuarentena.

En cuanto a tarifas, se anunció un inminente decreto provincial que admitirá la acumulación de hasta 3 facturas impagas de EPE y de Assa, y la prohibición de interrumpir el servicio por falta de pago. Sigue el congelamiento de ambas tarifas y eso, según el gobierno, significará un ahorro global de 1000 millones para el sector productivo, destacó Mauricio Caussi, presidente de la EPE. Quienes incurrieron en mora en estos meses pero alcanzaron a a pagar facturas de servicios, EPE y Assa les reintegrará los punitorios en futuras bonificaciones de facturación.

Capitani, por su parte, anunció aportes no reintegrables para clubes en general, y tarifa cero de EPE y Assa para clubes de barrio.

Como ministro coordinador, Michlig reseñó que el aparato productivo santafesino se integra de alrededor de 6000 empresas de diversa envergadura, y que las sucesivas excepciones habilitadas por el Ejecutivo provincial, han llevado a que hoy la economía provincial se encuentre en un 80 por ciento de funcionamiento, según dijo.