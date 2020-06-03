Omitir para ir al contenido principal
Se trata del porcentaje de Ingresos Brutos

Coronavirus: Axel Kicillof quiere aumentar impuestos a los bancos por la caída de la recaudación

Un grupo de legisladores bonaerenses del Frente de Todos (FdT) trabajan en un proyecto para llevar la alícuota que las entidades bancarias pagan por ese tributo del siete al doce por ciento.

