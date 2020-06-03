Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
En el aniversario de la masiva movilización, los reclamos inundarán las redes
Cinco años de Ni Una Menos: “La deuda permanente es con nosotras y nosotres”
La cuarentena impedirá las marchas, pero miles de mensajes reivindicarán que “libres y desendeudadas nos queremos”. El documento del colectivo precisa 1450 femicidios desde 2015.
Patricia Chaina
03 de junio de 2020 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
3 de junio de 2015. Primer e interminable movilización de Ni Una Menos.
Temas en esta nota:
Ni una menos
Violencia machista
Diario