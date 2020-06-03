Omitir para ir al contenido principal
En el aniversario de la masiva movilización, los reclamos inundarán las redes

Cinco años de Ni Una Menos: “La deuda permanente es con nosotras y nosotres”

La cuarentena impedirá las marchas, pero miles de mensajes reivindicarán que “libres y desendeudadas nos queremos”. El documento del colectivo precisa 1450 femicidios desde 2015.  

Patricia Chaina
3 de junio de 2015. Primer e interminable movilización de Ni Una Menos.
