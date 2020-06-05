Omitir para ir al contenido principal
Un grupo de jugadores hicieron un entrenamiento en el estadio
Deportivo Riestra podría recibir una dura sanción
Un video difundido por la señal televisiva TyC Sports mostró a siete personas con balones dentro del campo de juego de la cancha, ubicada en el "Bajo Flores".
05 de junio de 2020 - 3:01
El estadio de Deportivo Riestra en el barrio de Flores.
