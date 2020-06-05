Omitir para ir al contenido principal
El sentimiento bohemio anclao en Buenos Aires

Se cumplen 60 años de la inauguración de la cancha de Atlanta

Desde su fundación a principios del siglo pasado, el club deambuló por Caballito, Floresta, hasta que se afincó en Villa Crespo. Desde el año 2000, el estadio se denomina "Don León Kolbowski".

Fabio Lannutti
El estadio de Atlanta en el barrio de Villa Crespo.
