Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
El sentimiento bohemio anclao en Buenos Aires
Se cumplen 60 años de la inauguración de la cancha de Atlanta
Desde su fundación a principios del siglo pasado, el club deambuló por Caballito, Floresta, hasta que se afincó en Villa Crespo. Desde el año 2000, el estadio se denomina "Don León Kolbowski".
Fabio Lannutti
05 de junio de 2020 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El estadio de Atlanta en el barrio de Villa Crespo.
Temas en esta nota:
Argentinos Juniors
Ferro Carril Oeste
Diario