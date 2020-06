DOMINGO 7

CINE

Tras las huellas de Belgrano En el Año del Bicentenario de Manuel Belgrano, el Ministerio de Cultura de la Nación presenta la miniserie Tras las Huellas de Belgrano. El primer episodio se estrenó el 3 de junio, en conmemoración de los 250 años de su nacimiento. La serie documental reconstruye el camino que transitó Manuel Belgrano en busca de nuestra independencia. Once historiadoras e historiadores de todo el país recorren en once episodios once sitios históricos de nuestro país en donde Belgrano marcó su huella como símbolo de una argentina independiente y de una sociedad más justa. Mariana Pérez, Sergio Wischñevsky, Camila Perochena, Pablo Camogli, Ailen Longhi, Luis Orlando Vega, Sara Mata, Mario Lazarovich, Facundo Nanni, Daniel Ezcurra, entros otros, analizan los aspectos fundamentales de su vida y legado.

Disponible en https://www.cultura.gob.ar/dos-series-para-descubrir-a-belgrano-9087

We Are One: A Global Film Festival Con el objetivo de hacer llegar a los espectadores lo mejor del cine durante la pandemia del COVID-19, los 20 festivales de cine más importantes del planeta se unieron para presentar un festival virual desde el 29 de mayo hasta hoy, 7 de junio. Difundido totalmente gratis por YouTube, se presentan cinco estrenos diarios seleccionados por festivales internacionales como Cannes, Berlin, Locarno, Sundance y Toronto, entre otros. Los fondos recaudados serán destinados a la Organización Mundial de la Salud y la lucha contra el coronavirus.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UChMc3c7Xvv6ol1Zv47Ja39A

MÚSICA

Louta Presenta su tercer disco de estudio: 2030. El álbum reúne diez canciones creadas desde el confinamiento y producido a distancia entre el propio Jaime James y Visitante (Eduardo Cabra – Calle 13). Además, cuenta con la co-producción de Alizzz (Rosalía, C. Tangana), Nico Cotton, Orodembow y Mauro De Tommaso. Desde la cuarentena y con las posibilidades de internet, Louta presenta un álbum multifacético con bases electrónicas y urbanas. La presentación oficial de 2030 será online

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCtP2T0FvFlDVKq2iVukQGgQ

ETCÉTERA

Ciudad Cultural Konex Online CCKonex lanza su nueva agenda de contenidos por streaming. Se trata de un espacio de encuentro virtual para compartir propuestas diversas que promuevan la expresión, la inspiración y la creatividad. Desde la página de Konex el público podrá acceder a cursos, charlas, espectáculos teatrales y shows para chicos. La plataforma presenta algunos contenidos gratuitos y otros con ticket de acceso,

Disponible en https://www.cckonex.org/

LUNES 8

ETCÉTERA

Conversatorios Niceto Club Con el inicio de la cuarentena, Niceto Club siguió difundiendo contenido exclusivo de los artistas que se presentaron en su sala de recitales a través de distintos formatos de entrevistas. Esta semana, “Bipartito”, programa conducido por Mariano del Aguila, presentará conversaciones con Sergio Aisenstein (domingo 7), Sara Hebe (martes 9) y Hugo Lobo (jueves 11). “Indiescretos”, un formato conducido por Yumber Vera Rojas que consiste en un mano a mano transmitido a través de Instagram Live que presenta algunas de las apuestas sonoras de esta época, esta semana presentará diálogos con Mi amigo invencible (miércoles 10) y Viva Elástico (viernes 12). Hoy, lunes 8, se presentará un conversación junto a Santiago Motorizado.

A las 19, en https://www.instagram.com/nicetoclub/

Roberto Bolaño “Exhibición” es el título de una libreta del escritor chileno fechada en Barcelona en febrero de 1978. Incluye poemas, imágenes, reflexiones y archivos inéditos liberados recientemente gracias a la disposición de sus familiares. Son anotaciones que revelan el proceso de escritura y se combinan con listados de nombres, direcciones, reflexiones y dibujos realizados por el autor de Estrella distante y Los detectives salvajes. “Por cada uno de sus proyectos literarios, Roberto Bolaño anotó en libretas personales las ideas, los datos que le servían de documentación, los versos que le venían a la mente, el perfil de los personajes o las escenas que pensaba desarrollar en el manuscrito final”, adelante el prefacio del manuscrito liberado que estará disponible en formato pdf para descarga gratuita hasta el miércoles 10 de junio.

Disponible en https://a.cstmapp.com/p/888490

Mario Benedetti El domingo 17 de mayo se cumplieron 11 años del fallecimiento del escritor. Desde la Fundación Mario Benedetti, con la coordinación de José Miguel Onaindia, se impulsó una iniciativa que reúne a varios protagonistas del ámbito de la cultura de habla hispana quienes leen una serie de cuentos del autor uruguayo. Cada semana se incorporarán nuevos relatos. Artistas invitados: Delfina Guzmán, Mariel Bravo (Chile), Isabel Ordaz, Igor Yebra (España), Andrea Bonelli, Cristina Banegas, Mauricio Dayub (Argentina), Jenny Galván, Rogelio Gracia, Mané Pérez, Alfonso Tort y César Troncoso (Uruguay).

Disponible en http://fundacionmariobenedetti.uy/

CINE

Sinónimos: un israelí en París Yoav llega a París desde su Israel natal para empezar una nueva vida. Lleno de ilusiones, y creyendo que esa será su salvación, hace todo lo que está a su alcance para intentar convertirse en francés. Pero las cosas no resultan como esperaba y tendrá que enfrentarse a tragicómicas dificultades, empezando por el idioma que hará que un diccionario se transforme en su más fiel compañía. La nueva película de Nadav Lapid, premiada con el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín, fue aclamada por la crítica.

Disponible en http://www.puentesdecine.com/

MARTES 9

ARTE

Ciclo Vidriera Camarones Con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, la galería Camarones presenta el ciclo “Vidriera Camarones”, que busca potenciar la visibilidad de sus artistas en trastienda. Se trata de micro inauguraciones con artistas que cada 15 días exhiben una obra en la vidriera de la galería. Durante ese lapso, se comparten obras y material disponible a través de las redes sociales. Y también desde la web con cortos en video. El calendario de inauguraciones presentará obras de Juan Carlos Urrutia (a partir del 05 de junio), Alberto Sassani (a partir del 12 de junio) y Balbina lightowler (a partir del 26 de junio). Coordinadora: Lola Silberman.

Más información en https://www.camaronesarte.com/

ETCÉTERA

Premio Itaú de Cuento Digital Las fundaciones Itaú de Argentina, Paraguay y Uruguay anuncian la apertura de la décima edición del Premio Itaú de Cuento Digital, coordinado por UnaBrecha. Los participantes pueden inscribirse en la Categoría General (mayores de 18 años) o Sub-20 (estudiantes secundarios, de 13 a 20 años). Recepción de obras será hasta el 25 de agosto de 2020 (Categoría General) y hasta el 8 de septiembre de 2020 (Sub-20).

Más información en http://premioitau.org/bases

Young-Adults Se lanza la segunda edición del “Concurso Internacional de narrativa para Young-Adults”. El certamen invita a participar a personas cuyas obras pertenecen a la categoría Young-Adults (jóvenes - adultos). Hasta el 3 de julio de 2020 todos los autores de más de 18 años residentes en cualquier lugar del mundo que escriban en lengua castellana tendrán la oportunidad de concursar con una o dos obras originales e inéditas. El premio será la publicación del texto ganador por el sello editorial Quipu.

Más información en http://www.soyautor.com.ar/

TEATRO

Krapp 20 años Con motivo de su aniversario, el Grupo Krapp abre su archivo audiovisual con sus obras más emblemáticas. Conformado por un grupo de artistas que trabajan permanentemente en la búsqueda de nuevas formas de expresión, investigando sobre la problemática de la representación y los límites del lenguaje, Krapp es uno de los grupos más relevantes de la danza contemporánea local. Está integrado por Luciana Acuña, Gabriel Almendros, Luis Biasotto, Edgardo Casto y Fernando Tur. Los miércoles de junio y julio a las 20hs se subirá una nueva obra del grupo. Las proyecciones tendrán una repetición los domingos a las 17h. Antes de cada función, Krapp ofrecerá un pequeño streaming sobre temas inesperados.

Más información y entradas en http://sitiosimple.com/la-lob-2/#!/-home-news/

MIÉRCOLES 10

CINE

El Capitán En las últimas semanas de la II Guerra Mundial, cuando la caída del III Reich era ya inevitable, Willi Herold, un soldado desertor de 19 años, andrajoso y hambriento, encuentra por casualidad el uniforme abandonado de un capitán nazi. Con su nuevo disfraz, haciéndose pasar por un oficial, Herold comenzará a transformarse usando la autoridad que le proporciona su nueva identidad, revelando la monstruosa esencia de aquellos de quienes trataba de escapar. En el marco del ciclo de cine alemán online “Goethe On demand“, la producción de 2017 dirigida por Robert Schwentke podrá verse hasta el 30 junio. El festival virtual se realiza junto a Filmgalerie 451 y también incluye títulos de Angela Schanelec, Heinz Emigholz y Christoph Schlingensief, entre otros.

Disponible en https://www.goethe.de/ins/ar/es/kul/ser/god.html

Gauchito Gil En la provincia de Corrientes, durante la época de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), de la peste amarilla y de disputas armadas entre autonomistas y liberales, el gaucho vivía casi en situación de esclavitud. Existieron gauchos “desertores” de los buenos modales y las buenas costumbres: los gauchillos alzados correntinos. El más destacado de ellos fue Antonio Mamerto Gil Núñez, el Gauchito Gil. Gaucho corajudo de la zona de Mercedes que se levantó contra las injusticias sociales y la ley de aquel orden. Una película de Fernando del Castillo. Estrena hoy.

Disponible en http://www.cine.ar/

DANZA

Boquitas pintadas La compañía de danza del Teatro San Martín presenta un work in progress de Boquitas pintadas, con dirección de Renata Schussheim y Oscar Araiz. Podrá verse en calidad de adelanto a través de la plataforma “Cultura en Casa” y la página web del Complejo Teatral San Martín. Se trata tanto de un registro del proceso de ensayos en forma remota, un adelanto del espectáculo y una exploración de este nuevo formato de encuentro y producción. El espectáculo, previsto inicialmente para estrenarse en mayo, continuó sus ensayos a través de Zoom.

Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa

MÚSICA

Wos Está disponible un corto documental sobre el disco debut de Valentín Oliva y su primer show. De caravana reúne imágenes en vivo, en estudio y en la ruta, con testimonios de Wos, Ca7riel, Evlay Beats y Peter Ehrlich. El corto de Camila Chaves Stillger muestra al joven artista en el estudio, entre amigos, en sus shows y en las competiciones de freestyle donde comenzó a cimentar su fama. Cuando lanzó su álbum Caravana en octubre del 2019, Wos era el campeón vigente del freestyle mundial. Con el disco terminó confirmando lo que en ese momento era incipiente, consolidación que tuvo como broche sus dos shows en el Luna Park a fin del año pasado.

Disponible en https://www.redbull.com/int-en/videos/wos-de-caravana-clip

TEATRO

Jettatore...! Esta pieza fue presentada en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes durante las temporadas 2012 y 2013, con Mario Alarcón, Aldo Barbero, Lidia Catalano, Claudio Da Passano, Néstor Ducó, Malena Figó, María Figueras, Magalí Meliá, Miguel Moyano, Hernán Muñoa, Francisco Prim, Ángela Ragno y Federico Tombetti. La obra de Gregorio de Laferrère, dirigida por Agustín Alezzo, podrá verse hasta el 13 de junio.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ

JUEVES 11

ETCÉTERA

Página/12: 33 años El martes 26 de mayo Página/12, fundado en 1987, cumplió 33 años, y lo celebró con un programa especial transmitido desde la web y redes del diario. Una tertulia virtual entre músicos presentada por la directora periodística de Página, Nora Veiras, la conductora de “Bendita TV”, Edith Hermida, y Lito Vitale, quien además también curó y coordinó los segmentos musicales del especial que contaron con la participación de León Gieco, Víctor Heredia, Miss Bolivia, Susy Shock, Susana Rinaldi, Teresa Parodi, Coti Sorokin, Manuel Moretti, Hilda Lizarazu, Juan Carlos Baglietto, Emmanuel Horvilleur, Juan Ingaramo, Paula Maffia, Leo García, Gustavo Santaolalla y Litto Nebbia. Fue un cumpleaños feliz en modo cuarentena.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=EViASSC_Cug

ARTE

Futura El ciclo “Futura, manifiestos y profecías de otra humanidad” presenta lecturas y performances que se transmiten cada dos semanas en el Instagram del Palais de Glace. Busca generar un espacio de encuentro que permita “imaginar respuestas a una situación que tensa nuestro modo de vernos, de relacionarnos con lxs otrxs; que permita enhebrar redes de afecto y solidaridad que nos reúnan”. En el marco del ciclo, hoy se presentará en vivo una performance de El pelele, artista multidisciplinario que amalgama diferentes lenguajes. El artista “experimenta con la fusión de materialidades que irrumpen en un universo de espejos y dioses que propician un diálogo continuo entre la vida online y offline”.

A las 19, en https://www.instagram.com/palaisdeglacear/

CINE

Revolución, el cruce de los andes La película de 2010 de Leandro Ipiña y protagonizada por Rodrigo de la Serna retrata la figura de uno de los hombres más importantes de la historia argentina, el Gral. José de San Martín, a través de la reconstrucción de la gesta épica más trascendente en la liberación de Latinoamérica.

Disponible en https://play.cine.ar/INCAA/produccion/1484

MÚSICA

Fuerza Natural El documental registra el proceso creativo del último disco de Gustavo Cerati. Dirigido por Diego Álvarez y editado por Leandro Spatz, el audiovisual rescata lo que fue la grabación del álbum que dejó canciones como “Deja Vu” y “Magia”, y que se convirtió en el último trabajo del argentino que el 15 de mayo de 2010 sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma por más de cuatro años.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Xes4dz6CV4U

Martha Argerich En su primer año de actividad, el Centro Cultural Kirchner ofreció un amplio abanico de manifestaciones de la música académica, con ciclos dedicados a orquestas, música de cámara, órgano y encuentros especiales. El 17 de julio del año 2015, la consagrada pianista argentina Martha Argerich hizo su debut en el CCK con un concierto a sala llena junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. En compañía del pianista Eduardo Hubert, de solistas como Luis Roggero y Roberto Calomarde en violines, Gustavo Massun en viola, Jorge Pérez Tedesco en cello y Oscar Carnero en contrabajo, y del ensamble bajo la dirección de Luis Bacalov, la pianista deslumbró con obras sinfónicas y de cámara.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCgeJ2J9pBmuTyNHCwHh1WvA



VIERNES 12

MÚSICA

Norah Jones Presenta hoy en sus plataformas digitales su nuevo álbum: Pick Me Up Off The Floor. Es el primer disco solista de la cantante desde su gira “Day Breaks” de 2016. Durante ese intervalo, Norah optó por adentrarse en un nuevo territorio: realizar colaboraciones con artistas como Mavis Staples, Rodrigo Amarante, Thomas Bartlett o Tariona Tank Ball que dieron vida a un álbum llamado Begin Again, lanzado el año pasado. Las canciones que Jones no editó en este periodo dieron forma a este nuevo álbum que presenta hoy. Pick Me Off The Floor contiene canciones que confrontan pérdida y esperanza, y una temática que se inclina hacia la oscuridad para finalmente salir la luz. El primer single se titula I’m Alive y se trata de una colaboración junto a Jeff Tweedy.

Disponible en http://www.norahjones.com/

Patti Smith En 2018, la cantante, poeta y artista visual Patti Smith regresó al país después de doce años para presentar una jornada de lectura de poemas y un concierto, ambos en el Auditorio Nacional del CCK junto al guitarrista Tony Shanahan . El concierto de poesía contó con la presencia del escritor Alberto Manguel, que leyó una selección de textos de autoras argentinas, y del artista Guillermo Kuitca, a cargo del despliegue visual. Smith, por su parte, recitó la obra de William Blake, habló de la trascendencia de Arthur Rimbaud e intercambió libros sobre sus autores favoritos con Manguel. Después llegó el turno de la música, y Patti cantó su clásico “People have the power”, en un emotivo cierre que contó con la participación de todo el público.

Disponible en http://www.cck.gob.ar/eventos/patti-smith_3960

ARTE

Trabajadores: la lucha y la fiesta En ocasión del mes del trabajo, el Centro Cultural Kirchner y el Archivo General de la Nación (AGN) presentaron en mayo dos piezas audiovisuales dirigidas por el documentalista Alejandro Fernández Mouján que recuperan la experiencia de las movilizaciones obreras del 1° de mayo durante el peronismo, en 1948 y 1953. “Miles de rostros anónimos y algunos pocos nombres propios, el de Perón y el de Eva por supuesto, se entremezclan en estas dos piezas realizadas por Alejandro Fernández Mouján. Escenas multitudinarias captadas desde los balcones de la Casa de Gobierno que, si se desmadejaran, nos conducirían, siguiendo los pasos de sus protagonistas apenas entrevistos, a cientos de barrios y ciudades, a miles de hogares y fábricas” ( Javier Trímboli, en el texto que acompaña la muestra)

Disponible en http://www.cck.gob.ar/eventos/trabajadores-la-lucha-y-la-fiesta-de-alejandro-fernandez-moujan_3973

ETCÉTERA

La cultura en la post pandemia Como parte de las iniciativas del programa “Cultura en Casa”, el Ministerio de Cultura de la Ciudad y la Fundación Medifé publicaron un libro digital que compila diez textos exclusivos de autores de diferentes edades y distintas disciplinas. Con prólogo de Enrique Avogadro, y epílogo de Jorge Telerman, Laura Malosetti Costa, Martín Kohan, Luciana Peker, José Emilio Burucúa, Tomás Borovinsky, Ángeles Salvador, Maximiliano Fiquepron, Paula Hernández, Hernán Vanoli y Alejandro Tantanian exponen sus reflexiones respecto al devenir de la cultura en tiempos de post pandemia.

Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/porvenir._la_cultura_en_la_post_pandemia_1.pdf

SÁBADO 13



CINE

Cuando nos ven Basada en un caso real sucedido en 1989 en Nueva York, la miniserie When they see us narra el caso de "Los cinco del Central Park", un grupo de adolescentes afromericanos y latinos que luego de un juicio plagado de irregularidades fueron encarcelados acusados de violar y atacar a una mujer blanca en el famoso parque neoyorquino. Producida por Oprah Winfrey y Robert De Niro, entre otros, la serie expone el sesgo racial instalado en el sistema judicial estadounidense. Antron McCray, Raymond Santana, Kevin Richardson, Yusef Salaam y Korey Wise tenían entre 14 y 16 años cuando fueron interrogados y presionados por la policía para reconocer un crimen que no había cometido, e incluso desconocían. Recibieron condenas de entre 7 y 13 años de prisión. Creada, escrita y producida por la directora Ava duVernay, cuenta en cuatro episodios un caso paradigmático de racismo en el sistema judicial.

Disponible en https://www.netflix.com/

Encuentro de Cine Europeo Hasta el 18 de junio se presenta de forma online la programación del “Encuentro de Cine Europeo en Argentina”. Para ver las películas es necesario registrarse sin costo en la plataforma Festival Scope. El acceso es libre y gratuito, pero habrá tickets limitados por película. La película Roque Dalton, fusilemos la noche, de Tina Leisch (Austria) es de acceso libre sin límite. Países participantes: Alemania, Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia.

Los contenidos estarán disponibles ingresando en https://www.cineueargentina.com

MÚSICA

Ánima Fest (desde casa) La segunda edición del festival será virtual y contará con el padrinazgo de Víctor Heredia, quien acompañará y apoyará el evento. Además, parte de lo recaudado por el festival será donado a la Fundación Sí. Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de junio, vía streaming, el festival presentará artistas de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Francia y Portugal. El festival propone un encuentro mundial a través de la canción, un puente musical que una las distancias. Hoy, a partir de las 17, se presentarán Caio (Portugal), Elenitakatá (España), Labaq (Brasil), ValeZap (Chile), Tato Quesada (Costa Rica), Masilva (Colombia) y Agathe Cipres (Francia).

Más info y entradas en https://bue.tickethoy.com/entradas-festivales/anima-fest-desde-casa-vol-2-en-live-streaming

Gillespi El reconocido músico, periodista, escritor y conductor de TV, presentará via streaming su recién editado disco On Fire, un material en vivo grabado junto a su banda. Entradas a través de www.tickethoy.com

A las 21.15, en https://www.instagram.com/gillespiok/

ETCÉTERA

Fiesta Bresh La fiesta más popular de Argentina de los últimos años se reinventó y realiza cada sábado una edición virtual con proyección internacional en el marco de la cuarentena por el coronavirus y hace bailar a todo el mundo en sus casas, logrando una audiencia de aproximadamente 850 mil visualizaciones con un pico de 83 mil vistas en simultáneo. La Bresh se colocó rápidamente en el puesto 1 en tendencias en Argentina de Twitter y se ha consagrado como la fiesta más popular del país y las redes sociales también en su nuevo formato digital, en la que convergen además los artistas, raperos, influencers, actores y personalidades destacadas de la nueva generación.

Disponible en https://www.instagram.com/fiestabresh/