El grito de justicia por George Floyd y contra el racismo se escuchó en todo el mundo 

Decenas de miles de personas se manifestaron en todo el mundo contra el racismo y la discriminación hacia las minorías. El nombre de George Floyd se gritó en casi todas las marchas, recordando al afroamericano asesinado por la policía en Estados Unidos. En varias ciudades se sumaron reclamos locales contra la discriminación a pueblos originarios o la violencia institucional. Muchos gobiernos prohibieron las reuniones por el riesgo de contagio del coronavirus, sin embargo la gente se congregó igual. Hubo manifestaciones en Ciudad de México, Londres, París, Berlín y Sydney, entre otras ciudades.

Un grito mundial contra el racismo

En México se produjo un caso similar al de Floyd en la ciudad de Jalisco. El 5 de mayo pasado policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos detuvieron a Giovanni López por no llevar el tapabocas. Luego de ser brutalmente golpeado el joven murió. Las protestas se extendieron a la Ciudad de México donde también se recordó a George Floyd. Decenas de jóvenes se movilizaron hasta la embajada de EEUU y frente a la sede del Estado de Jalisco. Al llegar a este último punto varios efectivos de seguridad golpearon a los manifestantes. Dos policías fueron puestos a disposición de la Fiscalía tras difundirse en redes sociales vídeos y fotografías de la agresión, informó Telesur.

En París los manifestantes también trataron de llegar a la embajada norteamericana pese a que un juez había invocado el riesgo de contagio de coronavirus para prohibir la marcha. Además se pidió justicia por Adama Traore muerto en una comisaría ubicada al norte de la capital francesa en 2016, poco después de su arresto. Los manifestantes se toparon con un cordón de policías antidisturbios que les impidió llegar a la sede diplomática. La embajada había sido sellada con un impresionante anillo de barreras metálicas y bloques de concreto. Algunos de los organizadores de la protesta estuvieron entre las personas a las que la policía impidió el paso. "Me pueden multar 10.000 o 20.000 veces, igual va a haber revuelta", dijo Egountchi Behanzin, uno de los fundadores de la organización Liga de Defensa de los Africanos Negros.

En Londres miles de personas se congregaron para recordar a Floyd en la plaza del Parlamento, ubicada el centro de la ciudad. Bajo una lluvia copiosa los manifestantes se arrodillaron en silencio, emulando el gesto que se practica en Estados Unidos como símbolo de duelo por afroamericanos muertos por la policía. Luego gritaron el nombre del afroamericano y el acto se cerró con un aplauso unánime. La policía y el gobierno habían pedido no participar de la manifestación ya que no fue autorizada. En Inglaterra se permiten reuniones públicas de solo seis personas, las cuales deben guardar dos metros de distancia entre sí. Como la distancia social no era posible dado el número de participantes, muchos manifestantes llevaban barbijo. Pudieron verse gran cantidad de carteles. Uno de ellos decía: "El Racismo es la Pandemia". Similares marchas, aunque con menor número de manifestantes, hubo en otras ciudades del Reino Unido. En Inglaterra hubo convocatorias en Manchester y Birmingham, y en Gales, en la ciudad de Cardiff. Para el domingo está prevista una protesta frente a la embajada de EEUU en Londres.

En Alemania, miles de personas, en su mayoría jóvenes, marcharon vestidos con ropa y mascarillas negras. El epicentro de la convocatoria fue en Alexanderplatz, plaza del centro de Berlín. Se vieron carteles y pancartas que decían "Sé el cambio" y "Alemania no es inocente". En Italia, varios cientos de personas protestaron de manera pacífica frente al consulado estadounidense en Nápoles. Allí gritaron tanto en inglés con en italiano "no puedo respirar" -la frase que Floyd le repitió varias veces al policía que lo asfixiaba-, "libertad" y "sin justicia no hay paz".

También por los pueblos originarios

Más de 10 mil personas se manifestaron de manera pacífica en varias ciudades de Australia. Allí se honró la memoria de Floyd y protestaron por la muerte de integrantes de pueblos originarios australianos tras ser detenidos por la policía. En Sydney, un tribunal de primera instancia había prohibido el encuentro por el coronavirus. Sin embargo, apenas 12 minutos antes del inicio la justicia dió el visto bueno. Gran parte de los discursos recordaron las 432 muertes de aborígenes que ocurrieron bajo custodia policial, según los registros históricos de la Comisión Real de Australia sobre los Derechos de los Aborígenes. Los integrantes de pueblos originarios son el 2 por ciento de la población de Australia, pero el 27 por ciento de la población carcelaria del país. Son la minoría más desfavorecida de Australia. Además encabezan los índices de mortalidad infantil, pobreza y menor expectativa de vida. En Asia, cientos de personas protestaron por Floyd en las capitales de Corea del Sur y Japón.

Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo en la ciudad estadounidense de Minneapolis. Un policía blanco que le clavó la rodilla en el cuello durante varios minutos hasta matarlo de asfixia. El afroamericano había sido detenido por pagar con un billete falso de 20 dólares en un comercio.