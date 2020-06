El máximo gurú de la ultraderecha de Brasil amenaza con derrocar a Bolsonaro

En un día que se prevé tenso en Brasil, con manifestaciones convocadas en Brasilia y San Pablo de rechazo y de apoyo a la gestión del presidente Jair Bolsonaro, el ensayista de ultraderecha Olavo de Carvalho, considerado un referente ideológico del mandatario, salió a romper lanzas con él y afirmó que derrocaría a este “gobierno de mierda” si sigue “inactivo” y “cobarde”.



De Carvalho, quien reside en Virginia, Estados Unidos, y desde allí ha influido en la designación de varios funcionarios del gobierno, publicó esta madrugada en redes sociales un video en el que afirma que Bolsonaro nunca fue su amigo y lo acusa de no defenderlo contra “la oficina del odio contra Olavo”, según publicó hoy el diario O Globo.



"Esta maldita oficina de odio contra Olavo ha existido durante décadas. En lugar de que el presidente diga que es mi amigo, que no eres mi amigo, simplemente te aprovechaste; en lugar de darme una condecoración, pegas la condecoración en tu trasero", dijo, enfurecido, el hombre considerado el gurú de la ultraderecha brasileña.



"No quiero saber nada más. Otra cosa, no estás actuando contra los bandidos, ves el crimen, cometen los crímenes, estás presente en el acto y no haces nada contra ellos. Esto se llama prevaricación. Quieres tomar un proceso de prevaricación. ¿Estas personas no pueden derrocar a su gobierno? Lo estoy derrocando. Permanezcan inactivos, sigan siendo cobardes (y) derroco este gobierno de mierda", advirtió Olavo.



Esta reacción de De Carvalho, que sale a correr por derecha a Bolsonaro, se da en medio del avance de la investigación por la producción noticias falsas que impulsa el Superior Tribunal de Justicia, que el próximo miércoles se pronunciará sobre la legitimidad de esa causa y que ya allanó a muchos aliados del gobierno, entre ellos gente vinculada con el gurú de la ultraderecha.



En tanto, grupos que cuestionan tanto la gestión de la crisis por el coronavirus como la radicalización política del mandatario convocaron para hoy en Brasilia una concentración de rechazo a las políticas impulsadas por Bolsonaro.



Esta marcha en la capital política del país se confrontará con las habituales concentraciones de respaldo al presidente, con fuerte presencia de grupos de derecha radicalizados y donde suele no respetarse el protocolo de prevención para no contagiarse coronavirus.



Para la tarde también hay convocadas en San Pablo marchas a favor del presidente, en principio sobre la Avenida Paulista, y en contra, que iba a ser en el mismo lugar y horario, pero se corrió a Larda da Batata ante una prohibición de la justicia de que coincidieron en tiempo y lugar para evitar enfrentamientos y daños al patrimonio.



El viernes, en la víspera de esta decisión judicial, Bolsonaro advirtió que usaría la Fuerza Nacional de Seguridad, tropa de élite policial, contra las protestas convocadas por grupos sociales y antifascistas, a los que calificó de “terroristas”, “marihuaneros” y “desocupados”.