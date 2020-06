Todavía no hay ofertas por Armani

Luego de que los últimos días circularan fuertes rumores sobre un posible interés de Pumas de México, por el arquero de River Plate Franco Armani, su representante Nicolás Petropulos salió este domingo a aclarar que no hubo contacto oficial con los dirigentes del club mexicano, y que sólo recibió "sondeos" de empresarios cercanos al club.



"Quiero destacar que no me llamó nadie oficialmente de Pumas, sino que fueron empresarios los que sondearon y consultaron las condiciones o posibles condiciones para que Armani llegue a Pumas, pero nadie del club", aseguró el agente de Armani en declaraciones a ESPN.



A su vez, el representante agregó que el arquero "está muy feliz" en River y, aunque no descartó analizar una propuesta "muy interesante" a futuro, "lejos" está de pensar una salida de la institución de Núñez.

La otra cuestión que parece obstaculizar una posible salida del dueño del arco del Monumental es su cotización: si desde Pumas están interesados en el futbolista, deberán abrir sus arcas y desembolsar una suma abultada para rescindir el acuerdo que une al jugador de 33 años con el club argentino.

Armani tiene contrato con el club millonario hasta junio de 2022 y una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, el punto clave de la cuestión, que firmó hace dos años cuando renovó sus servicios para el equipo de Marcelo Gallardo.