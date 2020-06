Un fallo por el racismo

Myriam Carsen, la abogada de la familia de José Delfín Acosta Martínez, estimó que "en julio o agosto" la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitirá su sentencia contra el Estado argentino por el asesinato de este activista afrodescendiente en 1996, que es un ejemplo de "violencia estatal racializada".

"No hay posibilidad de que sea no condenatoria porque, bajo el actual gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad estatal", dijo. La expectativa está puesta, no obstante, en el "alcance de este fallo", es decir, "qué se le requerirá al Estado" finalmente en materia de reparación.

"En general las sentencias incluyen modificaciones normativas, reapertura de las investigaciones judiciales (en los tribunales nacionales) y reparación tanto económica como no económica", precisó.

Dentro de este último tipo de reparaciones, la familia pidió una serie de acciones como "un monumento que haga mención al racismo al parque Lezama que era el lugar donde hacían la cuarentena de los africanos esclavizados que llegaban a Buenos Aires" y la "modificación de planes de estudio de la Policía para evitar los perfiles discriminatorios, en especial los basados en la cuestión étnica".