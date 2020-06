Turnos y restricciones a acompañantes por la pandemia en el Materno Infantil

El Hospital Materno Infantil está funcionando con un protocolo de Covid-19 adentro de las instalaciones, atienden con turnos programados y derivaciones. Las guardias de emergencia pediátrica y de adultos asisten las 24 horas. Se están realizando los controles ginecológicos, la asistencia a embarazadas y pacientes crónicos. Se mantienen medidas de aislamiento y restricciones de ingreso para acompañantes.

El director de gestión de pacientes, Javier Farfan, explicó que el protocolo "por contingencia de Covid apunta a resguardar al profesional y a los pacientes".

Los turnos se otorgan mediante la línea 0800-555-7755. "Si el paciente pertenece a la cartera de consultorio externo, tiene una enfermedad crónica y no tiene enfermedad aguda con fiebre o infección entra por la puerta principal con un turno programado", indicó.

Farfán dijo que con turno programado existe la posibilidad de realizar las pruebas de laboratorio en el día. "El laboratorio tiene un funcionamiento lógico por la mañana, cuando salen la mayoría de los estudios. Algunos requieren ayuno previo". Para los pacientes con una enfermedad aguda que son atendidos por la guardia, ésta funciona las 24 horas, según detalló el médico.

El director recordó que el Centro de Salud es la primera línea de atención a la que se debe acudir porque hay casos de patologías que no son de urgencias y si las "debe resolver la guardia pueden haber dificultades y demoras".



Farfán indicó que en la parte de emergencias pediátricas han definido los circuitos "para el paciente con riesgo de tener Covid. No solamente lo tenemos internalizado sino que están trazadas las líneas por donde debería circular". Esto es para evitar que el contacto entre pacientes con Covid y los que no la tienen. "Es controlado, no transitan solos sino que siempre van acompañados por un profesional con resguardo de la protección de todo tipo: tapaboca, lavado de manos, covertor si es que lo amerita el paciente. Todo protocolizado. Está todo listo para actuar cuando la Covid-19 sea una cuestión permanente o contínua", explicó.

"Las medidas de aislamiento social han facilitado este tránsito lento del virus, uno nunca puede imaginarse cuál va a ser el peor momento o la peor instancia. No depende de nosotros sino de todos, de que cada uno cumpla el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del tapa bocas", dijo el director. Señaló que hay muchas circunstancias de contagio del virus que pueden llegar a hacer que el sistema de salud colapse.

"En principio estamos preparados para un tránsito de un virus controlado. Hay una carpa preparada para cuando haya un tránsito fluido de pacientes, para tener donde sentarlos a la espera de la atención sin que se mezclen con los pacientes que no tienen Covid. Esa carpa busca aislar a los pacientes, darles un lugar donde puedan esperar hasta que reciban asistencia. No comenzó a funcionar", planteó el director.

Si bien el Farfán precisó que la carpa aún no fue puesta en funcionamiento, había padres con niños esperando allí. El director aseguró que en la guardia pediátrica entran los niños o niñas con un adulto responsable y esperan en el hall central donde están bajo resguardo.

Hasta ahora el Hospital solo tuvo casos sospechosos de Covid-19 cuyos resultados de análisis fueron negativos.

Farfán indicó que el Hospital sigue brindando la asistencia ginecológica. "Se están dando turnos programados. Hay patologías ginecológicas que no necesitan intervención de una estructura como el hospital y se tienen que manejar en los centros de salud. Los turnos son bajo protocolo y con derivación. Bajo la mirada inicial de un médico del Centro de salud que considere que el paciente necesita una consulta urgente o de mediana urgencia", detalló.

El director acotó que se están realizando las interrupciones legales del embarazo (ILE) y que no dejaron de funcionar. "Se sigue el protocolo establecido por ley, forma parte del derecho de los pacientes. No hubo problemas ni quejas", planteó.

Respecto a lo que tiene que ver con "el entorno del nacimiento y la etapa final de embarazo. Eso no respeta pandemia y estuvo funcionando plenamente", recalcó Farfán. Hay un promedio de 25 nacimientos por día en el Hospital. "La paciente puede decidir con quien acceder al trabajo de parto", indicó.

Respecto a "pacientes con enfermedad crónica", Farfán dijo que están teniendo seguimiento. "Llaman y se les da turno si necesitan control", detalló. También aseguró que los médicos especialistas se están comunicando por teléfono y haciendo consultas virtuales, tratando de dar pautas cuando es posible para que "el paciente no salga de su casa". "No hay pacientes abandonados a la deriva con patologías crónicas", añadió.

Todos los otros casos necesitan una derivación de un medico clínico o pediatra clínico que defina la urgencia o mediana urgencia del control.

Los usuarios de salud del interior también son atendidos mediante derivaciones. Les otorgan turnos con horarios programados definidos. En ese caso, los acompañantes esperan afuera. Es el caso de una mujer de Metán que llegó con su hija de 18 años que requería un control urgente. La chica fue atendida pero la madre tuvo que esperar afuera desde la mañana muy temprano, ante las bajas temperaturas y debía seguir allí hasta la tarde.

Farfán recordó que el Hospital "no cobra nada" para la atención. "Hay situaciones donde se paga por medicación o procedimientos manejados con arancelamientos, se interactúa con la obra social del paciente. Al paciente no se le cobra. Pedimos que nos hagan saber esas situaciones porque es la única manera que tenemos de enterarnos (se pueden llenar los libros de quejas). Se denuncia, se hace una investigación interna y se resuelve", aseveró. La consulta fue hecha luego de que la referenta de una organización feminista planteara que a una mujer querían cobrarle $500 para sacarle un implante anticonceptivo subdérmico.

La gente que necesita atención médica manifiesta también sus inconvenientes con el tema del transporte. En el caso de Capital, no pueden acceder al colectivo urbano de pasajeros, cuyo pasaje cuesta $25 y tienen que pagar un taxi o remis que son mucho más costosos dependiendo de las distancias. Los viajes desde el interior hasta la Capital también han elevado su precio, un viaje en remis de Metán para dos personas, cuesta $4 mil.