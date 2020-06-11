Omitir para ir al contenido principal
El psicoanálisis y los lazos sociales en la pospandemia

Pablo Muñoz: “Estamos en una situación de tsunami en cámara lenta”

El psicoanalista reflexiona sobre el aprendizaje que dejará este trauma colectivo. Las formas que adoptará la terapia, las consecuencias subjetivas, la redefinición del afuera y adentro.

Oscar Ranzani
