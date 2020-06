Eva no está en su mejor momento: cuando se acerca a los 40 su novio la deja sin motivo aparente, y esto la obliga a volver a la casa de sus padres. En ese contexto, comienza a pensar en la idea de tener un hijo, pero no tiene con quién, y lo que empieza como una preocupación se convertirá en una obsesión un tanto intensa. Esto disparará la pregunta: ¿Eva realmente quiere ser madre o la presión de los demás es tan insoportable que terminó asumiendo un deseo que no es el suyo?

El padre de mis hijos es una comedia dramática de 2018 dirigida Martín Desalvo, escrita por Alejo Flah y Agustina Gatto, y protagonizada por Mora Recalde, Romina Ricci, Horacio Fontova, Paula Carruega y Julián Lucero.

Diego Battle (portal OtrosCines) la describió como una "(tragi)comedia de enredos sentimentales que, bajo su superficie lúdica, su fluidez y su desparpajo, esconde una mirada descarnada y visceral a las angustias (las presiones, los mandatos sociales) de las mujeres cuando los cuarenta se acercan". Además, mencionó que el film "describe el patético y al mismo tiempo encantador caos de la vida cotidiana, de los aspectos menos glamorosos de la intimidad femenina, las deventuras sexuales y las contradicciones permanentes".

El padre de mis hijos, de Martín Desalvo, se emite hoy a las 22 por el Canal CineAr.