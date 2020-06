Tribunales estrenó doble turno

Con ingreso gradual y escasa circulación de gente, retomó ayer la actividad en los Tribunales provinciales, tras el receso por la pandemia de covid-19. Antes de la apertura, en la vereda de calle Balcarce al 1600 hubo buena cantidad de personas en una cola que llegaba hasta calle Pellegrini. Sin embargo, a media mañana la circulación era poca. En el primer turno de trabajo, que se extiende de 8 a 13, habían ingresado alrededor de 600 personas al edificio, y la única fila que había afuera, al mediodía, era para el cajero automático. Adentro, tres agentes con cubreboca tomaban la temperatura a cada uno que ingresaba y luego ofrecían colocarse alcohol mediante un dispositivo a pedal. Unos metros después, bajo los detectores de metales, el paso obligado llevaba a una alfombra con desinfectante para el calzado.

"Solamente tengo que firmar un papel e irme, para que no haya tanta gente", "tengo que hacer unos trámites de Familia", dijeron algunas de las personas que ingresaron temprano y con turnos. Las puertas de Tribunales abrieron a las 8 y el ingreso fue gradual para evitar aglomeración dentro del edificio. A partir de ayer, para garantizar el distanciamiento entre las personas, se dispuso desdoblar el horario de atención, de 8 a 13; y de 14 a 19. Jorge Perlo, del Sindicato de Empleados Judiciales, ejemplificó que "de los 18 juzgados del fuero civil y comercial, 9 trabajan por la mañana y 9 por la tarde. Lo mismo sucede con los 10 juzgados laborales, que se dividen 5 y 5". En certificaciones, que "es la oficina que más público recibe", también se atiende en dos horarios. "Todo es con turnos, para poder dosificar el ingreso y que no se aglomere gente", aclaró, aunque dijo que si hay cuestiones urgentes serán atendidas.

Foto: Andrés Macera.

Alrededor de las 11, los pasillos de la planta baja casi no tenían tránsito, excepto por empleados y empleadas. El corredor de calle Pellegrini estaba ocupado por media docena de personas que esperaban ser atendidas en las defensorías civiles, respetando el distanciamiento obligatorio, tanto con marcas en el suelo como con fajas en algunas sillas. En tanto, la Oficina de Violencia Familiar, ubicada sobre calle Moreno, también contaba con personas que esperaban ser atendidas, pero no eran más de diez. En las mesas de entradas de los juzgados de familia había otro puñado de gente. En todos los casos, se cumplía con las medidas sanitarias.

El presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensink, indicó que la gente fue más que nada para "certificaciones o a las defensorías, que tienen una mesa de entradas en el ingreso al edificio; pero en los pasillos no hay abogados", destacó desde la entrada. "Con el fin del receso administrativo, hoy el personal que no está dentro de los agentes de riesgo, retoma sus actividades. El 18 de junio se reanudan los plazos procesales, pero no significa que tengan que venir los abogados y abogadas. Sino manejarse por correo electrónico con los expedientes radicados. Si son expedientes nuevos, habrá una mesa de entradas única digital; y para el caso excepcional que tengan que venir, hay que sacar turno. Ante la duda, no hay que venir, sino manejarse con estos medios. Daremos una charla instructiva de notificación electrónica y firma digital", adelantó. En tanto, sobre las personas en general que quieran saber cómo están sus trámites, "deben saber que se reanuda el 18, pero no es automático, que se reanuda y ya se va a resolver algo", aclaró.