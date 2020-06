Sólo son canciones proyectadas al mundo

Entre las bandas que el chileno Cristóbal Briceño ha integrado, hay una rosarina, de disco reciente y notable. Se trata de Los Castigos, y Polvareda (Polvo Bureau) es el título de esta relación tan musical como fraterna. Nueve canciones que delinean un camino que articula la lírica de Briceño con el hacer de Germán Bertino (teclados), Pablo Giulietti (guitarra eléctrica), Valentín Prieto (bajo) y Federico Toscano (batería). Eso sí, “el hecho de que sean rosarinos no es relevante, me parece”, comenta Briceño a Rosario/12. E inmediatamente aclara: “Digo esto sin desconocer la rica historia musical de la ciudad. Pero una de las características liberadoras de la música, en particular de la canción popular, es que se trata de un lenguaje mundial. Con los muchachos de la banda compartimos formaciones musicales similares, bebemos de las mismas fuentes. Al mismo tiempo, cada uno ha desarrollado esa influencia independientemente, todos han recorrido su propio camino y a la hora de juntarnos los cinco con un objetivo común la variedad de sensibilidades sólo puede enriquecer la construcción. Siento mucho respeto por mis compañeros, no sólo de esta banda, sino de todas las que formo parte, y siempre trato de estimularlos a que entreguen su propia, personal e infalsificable belleza, y si es necesario la extraigo”.

En este proceso creador, hay un nombre que enhebra los demás. El músico elige destacar a Valentín Prieto, “que dirigió todo el proyecto desde el comienzo, y me sugirió inmediatamente el nombre de Germán Bertino, un músico muy intuitivo que se desenvuelve tanto con la guitarra como con el teclado. Tiene una forma de arreglar muy emocional, que admiro. Y a Valle, el dúo que integran Pablo Giulietti y Federico Toscano, ya los había visto en el festival Otro Río y tenía muchas ganas de trabajar con ellos. Su interpretación firme y desenvuelta me dejó una honda impresión”.

El vínculo de los rosarinos con Briceño “se remonta prácticamente a los inicios de nuestro sello”, detalla Valentín Prieto, director artístico de Polvo Bureau. “Cuando comenzamos, una de nuestras referencias era el sello Cazador, de Chile, que editaba a varios de los grupos en donde estaba Cristóbal. Su música siempre estuvo muy presente en lo que queríamos hacer. En esa época tenía (el grupo) Fother Muckers que después se convirtió en Ases Falsos, que es el más reconocido. A medida que empezamos a crecer, siempre tuvimos la fantasía de traerlo a Rosario, algo que finalmente sucedió en 2016 en el festival Otro Rio en Parque España, con Ases Falsos. Dos años antes habíamos editado su disco solista debut, Deja un Rato Piola, en casete. La amistad se profundizó, y le propuse juntarnos a hacer música. En 2018 armamos una backing band para hacer dos shows solistas, uno en Buenos Aires y otro en Rosario, y se generó un espíritu grupal que ameritaba un desafío mayor”.

Allí aparece la posibilidad de grabar el disco, algo que Briceño aceptó y con canciones inéditas, que tenía ganas de mostrar. “Surgió un disco casi por correspondencia. Cuando le mostramos algunas cosas se entusiasmó y nos dio el visto bueno para grabar. Se hizo todo en Rosario. En julio del año pasado vino a grabar, hicimos un video clip, y en marzo de este año terminamos la mezcla, en el estudio de Martín Greco. Él se llevó la mezcla de vuelta a Chile para masterizar”, continúa Prieto. La pandemia puso freno a las presentaciones pensadas.

El trabajo tuvo en Martín Greco ”un aliado inesperado para mí”, confiesa Briceño. “Nos grabó y mezcló con mano de hierro. Padezco de un carácter fuerte, y teniendo que cargar con él por mis derroteros, agradezco mucho la aparición de otra voluntad firme, a la cual subyugarme. Técnicamente, el disco suena diez puntos y eso es gracias a su disciplina”.

-Hay una comprensión de la canción que es narrativa, clásica y moderna a la vez. ¿Puede ser?

-Me parece que hacer canciones es un trabajo artesanal, y que al igual como un carpintero logrará una mejor mesa mientras más mesas haga, lo mismo pasa con nosotros los cancionistas. Esto, admitiendo que también existe un misterioso componente que, a falta de una mejor palabra, llamo gracia. Y supongo que todos quienes insistimos en seguir poblando este pobre mundo de canciones cobijamos la esperanza de contar con esa gracia. Eso es algo que no puedo juzgar en mí mismo. Ahora, ¿por qué pareciera que algunos compositores pierden esa gracia en un momento de su vida? Creo que hay que aceptar que somos servidores de la música, y que cuando tratamos de servirnos de la música, entonces ella puede dejar de responder -responde Briceño.