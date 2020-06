Un susto por el ministro Arroyo

El presidente Alberto Fernández planeó las salidas semanales a dos provincias por vez como manera de retomar la agenda federal de la prepandemia y, al mismo tiempo, mostrar la reactivación económica de la agenda pospandemia. Pero ayer no pudo escapar del influjo del coronavirus y luego de visitar La Rioja volvió directamente a Buenos Aires, evitando la segunda escala en Catamarca, la única provincia que permanece totalmente libre de contagios. Ocurrió que se enteraron del positivo del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, con quien el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, integrante de la comitiva presidencial, había estado dos días antes. "Nos quedamos con las ganas de visitar Catamarca, pero lo hacemos para preservar la salud y la vida de todos los catamarqueños que gracias a Dios y a la Virgen, hasta acá no han tenido ningún contagio", explicó el Presidente en un video que difundió a través de las redes. Por la noche, se supo que el test realizado a Arroyo dio negativo, llevando alivio a Olivos.

El Presidente y su comitiva habían llegado a La Rioja a bordo del Tango 10 al mediodía, donde fueron recibidos por el gobernador Ricardo Quintela. De allí salieron hacia la Fábrica Hilado S.A., ubicada en el parque industrial en las afueras de la capital riojana. En sus visitas, Fernández quiere mostrar las fábricas que se van poniendo en marcha en todo el país, cumpliendo obviamente con los protocolos sanitarios. La Rioja tuvo 64 casos de coronavirus, pero hace varios días que no suma casos.

Las declaraciones de Fernández en la recorrida tuvieron como trasfondo la decisión de intervenir y expropiar la cerealera Vicentin. “Nosotros seguimos creyendo en una Argentina con una economía pujante, con industriales que invierten, arriesgan, dan trabajo y hacen crecer el país”, y subrayó: “a esa Argentina la vamos a construir asociados a esos empresarios, que son los mejores socios”, comentó. Durante la firma de convenios en la residencia del gobernador riojano, el Presidente insistió en la necesidad de que "las máquinas se vuelvan a encender en la Argentina”. “Gran parte del país se está moviendo y está empezando a producir”, señaló al tiempo que informó: “Hoy visité una fábrica textil que dejó de funcionar en 2018, cuando las condiciones económicas y las políticas que se implementaban parecían no hacer propicia la tarea de los industriales”.

En el viaje lo acompañaron Arroyo, el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, la de Vivienda, María Eugenia Bielsa, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez. Firmaron varios convenios, entre otros, para la construcción de un hospital en Chilecito y la reactivación de obras paradas en el marco del plan Argentina Hace.

Marchaba todo normalmente hasta que llegó la noticia desde Buenos Aires. El vocero presidencial Juan Pablo Biondi se acercó a Arroyo para preguntarle si no había compartido una actividad con Insaurralde esta semana. "Sí. ¿Por?", le respondió. Efectivamente, había visitado un edificio municipal de Lomas de Zamora que se utilizará como centro de promoción para los derechos del niño. Ahí decidieron suspender el viaje a Catamarca, única provincia sin casos. La otra que hasta hace poco no tenía contagios era Formosa, donde el Presidente estuvo dos semanas atrás, que ahora sumó de repente 24 casos. Lo mejor, se resolvió, era que lo comitiva no siguiera viaje y que Arroyo regresara a Buenos Aires para hacerse el hisopado. "El ministro estaba preocupado porque estaba el Presidente. Así que consultó a Ginés González García y se puso el avión de la provincia a disposición para el traslado de Arroyo solo para Buenos Aires", comentó luego el gobernador Quintela.

Fernández se comunicó con el gobernador catamarqueño Raúl Jalil y desde el aeropuerto riojano grabó un breve video para disculparse y explicar los motivos de la suspensión. El Tango 10 llegó al Aeroparque por la tarde y el Presidente se fue directamente en helicóptero a Olivos, donde se mantuvo aislado a la espera del resultado del test a Arroyo, que se conoció pasadas las 22. "Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé esta tarde. Seguiré cumpliendo con el protocolo Covid-19 que indica el Mininsterio de Salud. Gracias por los mensajes y el afecto que me brindaron en estas horas. Mucha fuerza querido Martín Insaurralde", escribió el ministro en Twitter.