Reclaman que se retome el trámite de causas de gatillo fácil

Familiares de víctimas de gatillo fácil y atropellos policiales junto a organizaciones sociales y partidos políticos marcharon este viernes exigiendo justicia por Cristián Gallardo, Jorge 'Guri' Farfán, Martín Carreras y David Neri Ovejero Alfonzo, quienes fallecieron en operativos policiales el año pasado.

También exigieron el esclarecimiento del femicidio de Agustina Nieto, en el que hay sospechas de que está implicado un policía. En el marco de la pandemia las causas judiciales no han avanzado y se agudizó la violencia policial en la provincia.

"Pedimos justicia por quienes han sido torturados y asesinados por la Policía. Queremos que vayan a la cárcel los responsables. Pido justicia por mi hijo", sostuvo ante Salta/12, la mamá de Cristián Gallardo, Alicia Salas. La mujer dijo que no tuvieron novedades de la causa judicial en este período de pandemia.

El hermano de Martín Carreras, Facundo Carreras, dijo que la causa fue elevada a juicio en octubre del año pasado pero aún no tienen una fecha. "Los policías siguen libres", planteó. Además, señaló que no están de acuerdo con la carátula de "homicidio culposo". "Queremos justicia y que los policías vayan presos. Por eso seguiremos luchando", afirmó.

El próximo 21 y 22 de junio se cumple un año de la muerte de Carreras y de Ovejero Alfonzo, respectivamente. Los familiares convocan a otra marcha el 22.





"Intentamos visibilizar todos los casos de abuso que ha cometido la Policía. Expresamos nuestro rechazo a la violencia que ejercen contra las personas que son detenidas, golpeadas y asesinadas", expresó Débora Nieto, hermana de Agustina Nieto, cuyo femicidio aún no fue esclarecido.

Nieto expresó que el policía, de apellido Bautista, a cargo de la investigación de la muerte de su hermana tiene denuncias por violencia, abuso policial y torturas. "Teníamos información de que en el femicidio de mi hermana hubo implicado un policía. Bautista me aseguró que ningún policía participó en el asesinato de mi hermana", dijo la joven. Pidió que se remueva a este policía y a todo el cuerpo de investigación.

"Basta de impunidad, torturas y asesinatos en las comisarías", reclamó por su parte, Jorge Farfán, el padre de "Guri". Dijo que no hubo avances en la causa judicial y que no hay justicia.

"Durante la pandemia surgió el decreto 255 para oprimir y tener un control de la gente pobre porque la Policía nunca reprime a ningún oligarca. La Policía está para asesinar y es parte de esta política contra los pobres cuya vida no tiene ningún valor", consideró Farfán. "El Estado, este sistema, asesina peor que el coronavirus", afirmó.

El decreto 255 dictado por el gobierno provincial en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, otorga a la Policía la facultad de controlar su cumplimiento y establece un régimen especial sancionatorio de multas económicas, días de arresto y trabajo comunitario.

Sin embargo, con la excusa del incumplimiento, en la provincia ya se registran múltiples denuncias contra la fuerza policial por lesiones, torturas y apremios ilegales. La Asociación Pensamiento Penal relevó 14 casos de violencia policial en Capital. La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tomó registro de otros 6 en Rosario de la Frontera esta semana.

A la marcha se acercó un vocero de remiseros ya que en el marco de la protesta que realizaban frente a la Legislatura para que se regularice su situación, los reprimieron y hay 7 detenidos desde el jueves. "A la represión policial tenemos que ponerle un alto ahora. Le decimos al gobernador Gustavo Sáenz que el ministro que tiene de Seguridad es el ministro de la represión. No es lo que queremos en Salta, necesitamos libertad para trabajar porque los trabajadores honestos somos los que estamos en la calle, no somos delincuentes, caso contrario, no nos pidan certificados de antecedentes", manifestó Tuco Bazán.

"No son casos aislados y se están dando en todo el país las brutalidades policiales. Los distintos gobiernos son responsables", pronunció la referenta del PTS, Daniela Planes.

"El jueves estuvimos en Rosario de la Frontera, fuimos a tomar testimonios (contra la violencia policial) en una ciudad en la que domina el miedo y la impunidad", manifestó el legislador de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Claudio Del Plá (PO).