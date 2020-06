Bolsonaro: "Las Fuerzas Armadas de Brasil no cumplen órdenes absurdas"

Jair Bolsonaro advirtió a la máxima instancia judicial y al Congreso que las Fuerzas Armadas no cumplen órdenes absurdas. Además sostuvo que los militares no aceptarán el resultado de un eventual juicio político para destituirlo como presidente de Brasil. Lo hizo en un comunicado, firmado también por el vicepresidente Hamilton Mourao, en respuesta a un fallo del Supremo Tribunal de Justicia (TSF) firmado por el juez Luis Fux. La máxima instancia judicial del país había remarcado que las FFAA no funcionan como moderadoras ante un conflicto de poderes. Según Fux, el presidente de la República, siendo comandante en jefe de las FFAA, no está autorizado por la Constitución para actuar contra el Congreso o el STF. Los rumores sobre un posible auto golpe en Brasil se dieron en medio del avance letal del coronavirus .

Lejos de intentar calmar los ánimos ante trascendido golpistas Bolsonaro apretó el acelerador en el comunicado que también firmaron dos generales del ejército. "Las FFAA de Brasil no cumplen órdenes absurdas, como por ejemplo la toma del poder. Tampoco aceptan los intentos de toma del poder por otro poder de la República, violando las leyes o a causa de un juicio político", afirmó el mandatario de derecha. El presidente remarcó que los militares dependen de él. "Le recuerdo a la nación brasileña que las FFAA están bajo la autoridad suprema del Presidente. Las mismas se destinan a la defensa de la patria, la garantía de los poderes constitucionales y por iniciativa de cualquiera de estos poderes, a la ley y al orden", enfatiza el gobierno en el comunicado.

La reacción de Bolsonaro se dio luego de que tanto Mourao como el general Luiz Ramos, ministro de la Secretaría de Gobierno, descartaran intentos de golpe de Estado. Sin embargo, Ramos advirtió a la revista Veja que la oposición no debe tensar la cuerda con el presidente. Esta semana hubo varios rumores sobre las estrategias del gobierno para sobrevivir a las investigaciones que lleva adelante el STF. La Corte Suprema de Brasil investiga al mandatario por presunta obstrucción de la justicia. Además tiene abierto en su contra un caso del Tribunal Superior Electoral. Allí se investiga si en la campaña de 2018 el entonces candidato usó redes ilegales de fake news, lo cual anularía la victoria de la fórmula Bolsonaro-Mourao.

Durante la jornada del sábado hubo en Brasilia una caravana para pedir la renuncia del presidente. La misma fue encabezada por parte del Partido de los Trabajadores (PT). Esta fuerza política presentó hace semanas un pedido de juicio político contra el mandatario. El mismo fue acompañado por 400 organizaciones y otros cinco partidos políticos. Es tan sólo uno de los 32 pedidos de impeachment que tiene en su cajón el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Además el gobierno enfrenta una enorme crisis por la pandemia de coronavirus. Ya hay más de 42 mil muertos en Brasil, que con estos números escaló al segundo lugar en fallecimientos y contagios después de Estados Unidos.