El exárbitro argentino recordó en Planeta 947 varias anécdotas de su carrera y el trato de los clubes: "Muchas veces me daban bolsas con regalos antes de un partido. En Boca me dieron una y después de cobrarles bastante en contra, no apareció. Les dejé en claro que voy a dirigir un partido, no a un equipo", confesó.