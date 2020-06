Kreplak: "Volver para atrás es una de las posibilidades más fuertes"

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró hoy que se baraja la posibilidad de endurecer las medidas restrictivas por el aumento sostenido de casos positivos de Covid-19 en los últimos dias.

"No hay dudas de que vienen días de más casos. Para que no haya complicaciones hay que tener más cuidado. Hay que reforzar las medidas de cuidado", señaló el funcionario provincial en declaraciones radiales. "La discusión en las últimas semanas es cómo abrimos más en pleno aumento de los casos, pero lo que hay que discutir ahora es cómo nos cuidamos más, cómo salimos menos y cómo hacemos para mejorar el distanciamiento social. No de qué manera podemos tener más libertad sabiendo que hay más de casos", añadió.

"No hay que olvidar que con lo que venimos haciendo salvamos miles de vidas", destacó. No obstante, admitió: "Estamos preocupados porque estamos en la primera parte del ascenso de la montaña", en momentos en que el AMBA concentra más del 90 por ciento de los casos. "Estamos subiendo, en plena pendiente. Si miramos para arriba no se ve el pico. Tenemos que tomar una medida para cambiar la tendencia" , afirmó, y sentenció que "volver para atrás es una de las posibilidades más fuertes".

Sobre la ocupación de camas de terapia intensiva, dijo que el 46 por ciento al que se llegó "es un número que viene subiendo todos los días" y opinó que "hay que tomar una definición antes" de que no haya camas. Esta tarde habrá un encuentro a través de Zoom entre "Ciudad, Provincia y Nación para actualizar la situación con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para definir los pasos a seguir", según anunció Carla Vizzoti, secretaria de Acceso a la Salud.

Kreplak se sumó a las críticas del ministro de Salud por la flexibilización de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. "En la provincia preferiríamos que la gente no salga a hacer deporte en la ciudad porque da una imagen de incoherencia. Decimos: 'Cuídense, no salgan porque puede ser terrible, muchos de ustedes no salgan a trabajar pero pueden salir a correr'. No es coherente".

El funcionario de la gestión de Axel Kicillof estimó en CNN Radio que "la Ciudad y la Provincia son el mismo territorio para el coronavirus y las medidas se tienen que tomar en conjunto". "Trabajamos en coordinación pero discutimos. Tenemos perspectivas distintas y las ponemos sobre la mesa", contó. Finalmente, adujo que imágenes como las de "los runners son detalles en términos formales pero muy significativos en términos simbólicos. Se trata de cómo transmitimos una estrategia de mayor cuidado".