“Betty”, vidas sobre ruedas

Una combinación de suerte, simpatía, sino y obsesión. Así son los encuentros callejeros de Crystal Moselle con grupos “un poco marginales, que comparten cierta ideología, hacen las cosas de manera diferente, son algo inexplicables y hermosos”, según precisa la responsable de Betty. Hace un lustro, la directora irrumpió en el campo documental con la notable The Wolfpack, acerca de unos hermanos que pasaban sus días confinados en un departamento de Manhattan y aprendían sobre la vida a través de películas. Poco después daría con otro clan en un tren neoyorquino.

Esta manada, a diferencia del perfil tarantinesco del sexteto Angulo, eran skaters y mujeres. Ese chispazo derivaría en la entrega de ficción que acaba de ser estrenada por HBO GO. “El programa es un microcosmos sobre lo que normalmente no podemos hacer. O de lo que las mujeres no deberían hacer. Pero sobre todo es un baile muy bello”, explica en una conferencia vía Zoom de la que participó Página/12.

Cabe decir que Betty tuvo como precuelas un cortometraje y un largometraje llamado Skate Kitchen (2018) hasta desembocar en esta realización escrita por Lesley Arfin (Love). “Es acerca de encontrar a tu gente, tu grupo; la película claramente era un relato de iniciación, el programa expande todo un poco más”, plantea Moselle. Más que tramas, un arco estricto o evoluciones en los personajes, la serie se deja llevar por la efervescencia urbana de las chicas sobre sus tablas y su “danza con la arquitectura”.

En el comienzo Kirt (Nina Moran) muestra con orgullo el moretón que se ganó en una caída, pasa a buscar a la brava de Janay (Dede Lovelace) y para el final de la jornada ya tienen su cuadrilla. Honeybear (Kabrina Adams) se pasea con su cámara registrando momentos, Indigo (Ajani Russell) es puro hedonismo y Camille (Rachelle Vinberg), probablemente, sea la que se toma más en serio el quehacer skater. Hay amores de todo tipo, alguna que otra vindicación femenina, golpes, robos, pequeñas victorias y muchos traslados por la Gran Manzana. La propuesta, básicamente, es la de registrar con la mayor naturalidad posible, y cierto joie de vibre, la cotidianeidad del quinteto.

Por la edad de los personajes, el vagabundeo citadino y explosión sexual, Betty tiene ecos del trabajo de los Larry Clark, Gus Vant Sant y Celine Sciamma. “Entiendo las comparaciones pero aquí quería lograr un híbrido documental y de ficción; Betty es principalmente sobre las chicas, no quería apegarme a determinadas reglas excepto a mi propia intuición de seguirlas. Más que de componer se trató de descubrir lo que va transcurriendo, como si capturara por primera vez esos momentos”, repasa Moselle quien repite el término de “fluir” para describir su trabajo.

Ninguna de las protagonistas es actriz profesional, por lo que hubo mucho ensayo como vía para una “actuación perdida”. “Quería que se expresasen con naturalidad, como cuando uno habla, que esté su vocabulario y sus imperfecciones. Soy más documentalista que realizadora de ficción así que fue un proceso para todas. Para perfeccionar este arte hubo que escucharnos y ver cuáles eran las historias a contar. Lo hicimos juntas”, dice con orgullo.

Betty, por otro lado, aprueba con honores el test de Bechdel y el resto de los análisis que reclaman ficciones con mayor igualdad de género. ¿Pero quién es Betty? Todas. “Es un término peyorativo para las mujeres que andaban con los skaters. Y la serie se llama así porque ellas se apropian del término”, apunta la directora. “Soy consciente de que es una versión del mundo de estas chicas pero era muy importante que se sintiera parte de su mundo”, cierra Moselle.

