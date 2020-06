Mañana con dos crímenes

Dos homicidios fueron notificados ayer por parte del Ministerio Público de la Acusación en el Gran Rosario. Un primer caso fue el hallazgo de un cuerpo Biedma al 100 bis en las primeras horas de la madrugada. En el lugar se recabaron 9 vainas servidas calibre 9 mm y 4 vainas servidas calibre 11.25. La víctima, que presentaba 5 orificios de entrada y tres de salida en zona de espalda, cráneo y miembros superiores (todos los impactos recibidos desde atrás) fue identificada como Marcos Fabrizio Planka, de 18 años. Por otra parte, poco antes del mediodía de ayer se pidió intervención oficial en Roldán "por una gresca ocurrida en la zona de Juan José Valle al 500 entre vecinos en donde resulta herido de arma de fuego un hombre de 37 años", del que no se informó su identidad, y que murió antes de recibir atención médica en el Samco. Por el hecho fue detenido y será imputado C. R. Los vecinos intentaron apedrear la vivienda donde reside y debió intervenir la Policía, que finalmente ingresó. Según la versión policial, el hombre reconoció haber disparado pero no se pudo secuestrar el arma.