El Kily ya se prueba el buzo de técnico

Cristian González es el hombre elegido para dirigir Central. Su apuesta supone la mínima inversión posible para un técnico de Primera División pero no está resuelto quiénes formarán su cuerpo técnico. La dirigencia quiere consensuar con el Kily los nombres para no entregarles todas las facultades al sucesor de Diego Cocca. El anuncio será la semana que viene pero la decisión en Arroyito está tomada incluso antes de que se resuelva la desvinculación de Diego Cocca. El Kily espera por la confirmación de la continuidad de Marco Ruben y fue advertida por la dirigencia de la muy posible venta de Jeremías Ledesma en el próximo mercado de pases, incluso a pesar de que aún no hay oferta oficial.

Mucho antes de que se decida la salida de Cocca, en Central tienen definido que González dejará la reserva para dirigir la Primera. El anuncio de la dirigencia se posterga por algunos días porque solo falta acordar forma de trabajo y resolver los colaboradores del Kily. Pero estos aspectos del futuro del primer equipo quedaron en manos del manager Raúl Gordillo.

Ayer González y Gordillo tuvieron la primera reunión. El Kily quiere llevara a Diego Ordóñez y Horacio Carbonari como colaboradores. La dirigencia prefiere rodear el novato entrenador con gente de experiencia, aunque cede en la continuidad de Ordóñez, actual asistente de González en la reserva . “Vamos a apostar por un proyecto con gente del club, con gente que tiene pertenencia”, adelantó ayer Gordillo.

La dirigencia dejó entrever que hay otros candidatos pero solo para distraer y disimular que desde el primer momento el elegido es el Kily. De hecho, González renovó contrato por un año más con la reserva el año pasado ante la expectativa cierta de que sería el sucesor de Cocca cuando se acabara su ciclo. “Todavía no es el momento de anunciar quién será el técnico. Hay cuestiones que se deben resolver aún y hay tiempo para tomar decisiones”, aclaró el vicepresidente Ricardo Carloni.

Germán Herrera es uno de los nombres que se barajan para que trabaje junto al Kily con el primer equipo. El ex goleador canaya tiene buena relación con la dirigencia e hizo saber, tras su retiro el año pasado, del deseo de trabajar en el club. Pero su inclusión es más probable que sea en la estructura de inferiores del club.

El primer trabajo que deberá realizar el Kily antes de asumir es llamar a Marco Ruben, quien todavía no dio señales en Arroyito de si renovará contrato con el club. La tesorería anunció que el plan de ajuste generalizado tendrá una sola excepción: el contrato de Ruben. Con el propósito de retener al ídolo, la dirigencia está dispuesta a mantenerle el contrato al delantero. En manos del Kily está la posibilidad de persuadir al mejor jugador del plantel para que renueve. "Ruben en un gran referente en el club, lo necesitamos en este nueva etapa", resaltó Gordillo. La salida de Cocca aumenta las chances de continuidad del goleador en el club dado que no tenía una relación de afinidad con el ex técnico.

El contrato de González será por un año, el tiempo que durará la política de ajuste económica. La intención de la dirigencia es descomprimir el pasivo para el año que viene volver a pensar en fortalecer la inversión en fútbol. Porque con un presupuesto sensiblemente menor al de la pasada temporada, las expectativas por el rendimiento del equipo se desinflan, aunque no estará en riesgo la permanencia en Primera, tras suprimirse los descensos. "El club pasa por un momento donde sería bueno llevar adelante un proyecto integral del fútbol con gente de la casa. La semana que viene habrá novedades, estamos trabajando y tomando decisiones al respecto", explicó Carloni.

Una de ellas, aún sin definición, es quién suplirá a González al frente de latercera división. El candidato de los dirigentes es Mauro Cetto, de reciente paso como manager. El ex defensor quiere iniciar su carrera como entrenador y es muy probable que asuma en reserva.