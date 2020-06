Aguinaldo en cuotas para estatales

Los trabajadores de la administración pública nacional cuyo aguinaldo sea menor a 40 mil pesos brutos lo cobrarán con normalidad este mes. En cambio, quienes cuenten con un salario anual complementario (SAC) superior a los 40 mil pesos brutos, percibirán esa suma este mes, y el excedente en hasta 4 cuotas. La medida se aplicará también en organismos descentralizados y autárquicos, como son Afip, Anses, Pami o el Banco Central, y también en empresas públicas.

La disposición del Gobierno será oficializada a través de un decreto. En uno de sus artículos, invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Ministerio Público a implementar normas similares. Si bien esta invitación es para el sector público, desde algunos despachos oficiales indicaron que podría marcar un “horizonte” para los el sector privado. Para las empresas privadas no habrá ninguna ayuda especial para el pago del aguinaldo, indicó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Sector público

Los trabajadores de la administración pública con un sueldo bruto de hasta 80 mil pesos cobrarán el aguinaldo con normalidad. Con los descuentos en jubilación y obra social, quienes perciban sueldos netos menores a 66.400 pesos, con un aguinaldo de 33.200 pesos, no percibirán ningún cambio. Se trata de 320 mil personas de la administración pública nacional, es decir, casi el 65 por ciento del total, que cobrarán sueldo y aguinaldo entero. Los sindicatos estatales (ATE y UPCN), rechazaron la medida.

Por el contrario, los sueldos superiores a 80 mil pesos brutos percibirán el aguinaldo en hasta cinco meses consecutivos. Cabe aclarar que en junio percibirán esta suma al igual que el resto, y el excedente lo percibirán fraccionado en hasta 4 cuotas, con un mínimo de 1000 pesos en cada cuota. La medida impactará en alrededor de 100 mil personas. Por ejemplo, un sueldo de 100 mil pesos brutos cobrará 40 mil pesos de aguinaldo este mes y cuatro cuotas de 2500 pesos.

Según fuentes oficiales, el 85 por ciento de los trabajadores de la administración pública percibirá como mínimo el 74 por ciento del SAC al contado. Un 11 por ciento de los agentes percibirán menos de un 60 por ciento del aguinaldo al contado, dado que cuentan con remuneraciones brutas superiores a 140 mil pesos. Son los funcionarios, jefes de área, o personas con mucha antigüedad. La decisión fue tomada por el Ministerio de Economía ante las restricciones presupuestas, el aumento del gasto para paliar la crisis y la caída en la recaudación. “Tenemos que entender que estamos en una situación crítica”, afirmó Moroni.

Sector privado

Por su parte, las empresas del sector privado desde hace semanas manifiestan la dificultad que tendrán para pagar el aguinaldo, ante el cierre de las firmas durante la cuarentena y la caída del consumo. Sacaron comunicados entidades como la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara de la Mediana Empresa (CAME). Incluso, Daniel Funes de Rioja, empresario que agrupa a las alimenticias en Copal, se manifestó en la misma línea, pese a que las alimenticias fueron uno de los pocos sectores que nunca dejaron de producir.

"Para el sector privado no vamos a sacar ninguna norma, se rige por el convenio colectivo de trabajo", dijo Moroni. “El programa ATP fue pensado para los salarios y no para los aguinaldos, pero hoy recién empezamos a debatir el ATP 3”, insinuó. Si bien dejó la puerta abierta, no habría una ayuda particular para los aguinaldos. Incluso, una posible lectura que hacen distintos sectores es que esta medida puede “marcarle la cancha” al sector privado.

El mensaje es que tienen que cumplir con el pago del aguinaldo, y si tienen que hacer un corte, que lo hagan en los salarios más altos y que no sea todo dividido en cuotas, sino el excedente de los 40 mil pesos de SAC. De todos modos, en el sector privado rige la ley de contrato de trabajo, que establece que el aguinaldo debe pagarse en hasta dos cuotas, aunque algunas pymes pueden hacerlo en hasta tres, si está contemplado en el Convenio Colectivo del sector.