El caso Madeleine McCann: el hallazgo en el motorhome del principal sospechoso

La policía alemana que investiga la desaparición de Madeleine McCann hace 13 años en una playa de Portugal encontró gran cantidad de trajes de baño de niñas en el motorhome del principal sospechoso, Christian Brueckner.



El descubrimiento trascensió a partir de un documental que fue dado a conocer recientemente por la cadena alemana Spiegel TV. Allí los conocidos del sospechoso afirman que Brueckner se refería a su vehículo como un lugar para “esconder drogas y niños”.

Se trata de un motorhome modelo Tiffin Allegro de unos 30 años y unos 10 metros de largo que fue encontrado por la policía en 2016 en una fábrica de cajas abandonadas en Neuwegersleben, al norte de Alemania, cuando investigaban la desaparición de Inga Gehricke, una niña de 5 años.

En aquel momento, los detectives hallaron una gran cantidad de ropa de niños, mayormente trajes de baño, a pesar de que Brueckner nunca tuvo hijos. Además, había seis memorias USB con más de 8.000 archivos con fotos y videos de abusos sexuales de menores, evidencia que sirvió para condenar a Brueckner por posesión de pornografía infantil. A pesar de esto, las pruebas no permitían vincularlo con la desaparición de Inga, por lo que la investigación se terminó abandonando.

Sin embargo, en los últimos meses se observaron cruces entre distintos casos, principalmente los de Madeleine e Inga, a raíz de diversas investigaciones sobre otros crímenes similares. Debido a esto, la abogada de la madre de Inga solicitó recientemente que se abra una nueva investigación, según informó Spiegel.

Investigadores aseguran que tienen “pruebas” de la muerte de Madeleine

Hans Christian Wolters, el fiscal alemán que investiga la desaparición de Madeleine McCann, aclaró este miércoles que poseen “pruebas concretas” de que la niña británica está muerta. “Son pruebas concretas, hechos que están en nuestras manos, no simples indicaciones”, explicó Wolters. No obstante, agregó que no tienen “evidencia forense”.

Hace unos días, el fiscal envió una carta a los padres de Madeleine , donde les confirmó que fue asesinada, aunque aclaró que no puede revelar las causas del fallecimiento porque implicaría entorpecer la investigación.

Por otra parte, una ex pareja de Brueckner, relató la violencia de género que él ejerció en diversas situaciones de la relación y afirmó que si Brueckner es el responsable “necesita ser realmente castigado por ello”.

Christian Brueckner es un ciudadano alemán de 43 años que se encuentra cumpliendo una condena en una cárcel alemana por tráfico de drogas mientras apela una sentencia de siete años por una violación en Praia da Luz, ocurrida 18 meses antes de que Madeleine fuera secuestrada hace 13 años.

La desaparición de la pequeña McCann en el Algarve portugués conmocionó al mundo en mayo de 2007 y desde entonces las investigaciones no han logrado esclarecer qué ocurrió aquella noche cuando desapareció del hotel donde se alojaba con su familia.