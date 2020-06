Detuvieron a un hijo del "Lauchón" Viale

Según la ficha policial, los cargos contra el detenido van de menor a mayor, y viceversa. Escruches, entraderas, operaciones de bandas grandes, medianas, chicas y hasta “trabajos” individuales. La noticia tiene un condimento genético, porque el que cayó preso en Paso del Rey es Luciano Javier Viale, hijo del mítico agente de la ex SIDE Pedro Tomás “El Lauchón” Viale. El espía murió baleado en el baño de su casa, en La Reja, el 9 de julio de 2013, por un grupo de siete oficiales del grupo Halcón de la Bonaerense. Fue en un presunto operativo antidroga, aunque se tejieron mil historias sobre los motivos del feroz tiroteo.



Luciano Javier, de 40 años, es uno de los hijos del “Lauchón”. Lo detuvieron agentes de la comisaría primera de Moreno, que lo venían siguiendo por varios hechos delictivos ocurridos en la zona. Uno de los datos claves es que habían identificado la Renault Duster 4x4 en la que se movilizaba. Intentó escapar, lo persiguieron, lo rodearon y se entregó sin resistencia en la esquina de La Industrial y Luján. La primera información, confirmada en fuentes judiciales, la dio el portal Desalambrar, de Moreno. El hijo del agente de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), estaba acompañado por una mujer de 28 años. En el vehículo encontraron Inhibidor marca Gadnic, modelo WK 88, cerca de diez mil pesos en efectivo, un teléfono celular, psicotrópicos y un elemento para cortar vidrio. No se informó si estaba armado, pero se aclaró que no se resistió al arresto. Viale tenía tres pedidos de captura, Llama la atención que estuviera en libertad, dado que el año pasado lo habían detenido en Río Negro, acusado de robo.

Voceros del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez afirmaron que la persecución comenzó cuando Viale aceleró la marcha al observar la presencia de un patrullero. La policía comprobó que la camioneta tenía una patente falsificada y que había sido robada en febrero de este año. En una de las causas contra Viale interviene el fiscal Maximiliano Gómez, de la Unidad Funcional N° 1 de los tribunales de Moreno-General Rodríguez. La anterior detención de Viale había sido el 2 de septiembre pasado en la localidad neuquina de Villa La Angostura. La imputación fue por forzar y llevarse el dinero de varias cajas fuertes en un complejo turístico.

Además de las causas acumuladas por robo y otros delitos, se le imputan cargos por "tenencia ilegal de arma de guerra", a requerimiento de la Justicia Correccional de Morón. También tenía prohibido salir del país, por decisión de un Juzgado Nacional en lo Penal Económico de la Capital Federal.

El “Lauchón” Viale, uno de los agentes más famosos de la ex Side, murió en calzoncillos, en el baño de su casa de La Reja, donde lo habían arrinconado los agentes del Grupo Halcón. Se defendió con su pistola Glock, mientras su esposa, María de Fátima, estaba tirada en el piso, en su habitación, aterrorizada, al lado de la cama matrimonial. Los policías rompieron la puerta y destrozaron la casa. Leonardo, el hijo mayor de Viale, que es odontólogo, contó tiempo después que los policías, luego de matar a su padre, sacaron carne de la heladera familiar y se hicieron un asado, en la parrilla de la casa donde ocurrió el hecho.

El cuerpo del “Lauchón” tenía once orificios de bala. En vida fue el hombre de confianza del agente de inteligencia Antonio Jaime Stiuso. Nunca quedó claro porque lo mataron al “Lauchón”, nunca quedó probada su vinculación con la causa de narcotráfico que dio lugar al operativo ordenado por el juez federal Juan Manuel Culotta. El allanamiento fue encabezado por el subcomisario Hugo Orlando “El Tano” Fasone, que en junio de 2017 cayó preso por cobrar coimas y apretar comerciantes en la feria de La Salada.