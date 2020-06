Valía dos palos verdes, lo vendieron por menos

Las deudas en dólares que tiene Newell’s forzaron a la dirigencia a vender otra vez por valores por debajo de lo pactado. Ezequiel Unsain estaba valuado en dos millones de dólares por contrato pero los leprosos acordaron ceder a Defensa y Justicia el 50 por ciento restante por solo 400 mil dólares. Esos billetes se destinarán a saldar un rojo de más de cinco años que el club mantiene con Al Ain de Arabia Saudita por Ignacio Scocco. En 2017 los rojinegros habían cedido la otra mitad del pase del arquero en solo 300 mil dólares.

Defensa y Justicia sacó provecho de la necesidad de Newell’s por pagar deudas en dólares por los pases de Scocco y Cristian Insaurralde para hacer otro negocio con los leprosos. El club de Florencio Varela le compró a los rojinegros el 50 por ciento restante de Unsain en 400 mil dólares, es decir 100 mil dólares más de lo que había pagado la primera mitad de la ficha, en 2017. De esta manera en Newell’s no ingresará ningún dinero por la venta que hará Defensa y Justicia del arquero al extranjero en los próximos meses. El club de Florencio Varela, si no se hacía del otro 50 por ciento, por contrato con los rojinegros debía vender al jugador en al menos dos millones de dólares y repartir los ingresos. Es decir que el porcentaje que poseía la Lepra de Unsain era, al menos, de un millón de dólares.

La dirigencia anticipó que esos billetes serán para pagar la deuda que el club tiene con Al Ain de Arabia Saudita por Scocco, cuando volvió en 2013. Y dice tener la plata para pagar los 400 mil dólares que debe por el pase de Insaurralde, el cual nunca pagó. Pero teniendo en cuenta el mal negocio que volvió a hacer la directiva que preside Eduardo Bermúdez con los juveniles del club, es probable que dólares para pagar Insaurralde no estén, de hecho se hubiese saldado su compra cuando correspondía y el club se ahorraba todos los fondos que se deben destinar por honorarios y costas cuando se discute un pase en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Para Unsain la venta definitiva de su pase por parte de Newell’s es el cierre de una etapa que le generó nostalgia. En redes sociales, el ex arquero se despidió de los hinchas: “Habiéndose oficializado y completado mi desvinculación de Newell’s me tomo un momento para escribir y exteriorizar un sentimiento que me sale desde lo más profundo de mi corazón. Llegué a Newell’s con 13 años y me fui con 21. Fueron ocho años de aprendizaje, de sueños cumplidos, de entregar al máximo cada día. (...) Gracias Newell’s por formarme como persona, por cobijarme cuando me tocó alejarme de mi familia, por proveerme de herramientas para desarrollar mi carrera profesional, por cumplir mi sueño y el de todos mis seres queridos. No sé que traerá el futuro, y realmente nadie puede asegurar lo que pasará, pero deseo que me permita volver a ponerme nuevamente esta camiseta. Con estas palabras me despido y les digo que los llevo siempre en mi corazón. Newell’s carajo", expresó Unsain.