Algo está cambiando

Con 28 años en la fuerza, Emilce Chimenti es desde ayer la nueva subjefa de Policía de la provincia. "La tenemos en una alta consideración. Es un momento particular porque es la primera vez que una mujer asume la subjefatura de Policía de Santa Fe. Antes hubo una jefa, pero con la designación de Emilce iniciamos una nueva página en la historia institucional", dijo el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, en el acto donde habló de una institución "patriarcal"; y aseguró: "Queremos cambiar eso". Además, planteó la "necesidad" de mejorar el funcionamiento de la policía. "Este gobierno decidió llevar adelante un proceso de reforma institucional, porque estamos convencidos, el gobernador, el ministerio y la cúpula de policía, de que la situación como está en la fuerza, no va más. La forma de trabajo no alcanza para los problemas que tenemos que atender, como la problemática de control criminal", señaló. Y pidió "menos redes sociales y más trabajo de policía"; como también, "empeño", "esfuerzo" y "vocación" en el control, prevención e investigación de los delitos, para "no perder el prestigio ganado cuidando la salud de la población. Tenemos como deuda lograr la mayor eficacia posible", dijo.

Acompañada también por el Jefe de Policía, Víctor Sarnaglia, Chimenti asumió ayer en un acto en la sede de Gobernación de Rosario. La funcionaria policial llegó al cargo tras haber estado al frente de la Unidad Regional IV, del departamento Caseros, y reemplazará a Martín Musuruana, quien fue removido por decisión de Sain, en mayo pasado.

En el transcurso de su carrera, la directora de Policía se desempeñó como jefa de la Tercera compañía de la Escuela de Cadetes; fue subcomisaria de la seccional 3° de Alvarez, y jefa la sección Caballería y Perros de la UR de Rosario. Además estuvo como jefa de Inspección de la Jurisdicción 10° de Rosario; y como directora General de la División Policía Comunitaria. En tanto, viene de estar al frente de la seguridad del departamento Caseros -como una de las nueve jefas y directoras que ocupan puestos de decisión en la fuerza provincial, desde diciembre- durante los últimos cinco meses, ya que asumió en diciembre como parte de la reestructuración policial devenida del cambio de mando provincial.

Ayer se manifestó emocionada y "con muchísimas ganas de trabajar". En ese sentido, planteó que llega al cargo con "muchas ideas y proyectos, estando cerca de los vecinos. Queremos cuidar a la gente y trabajar en prevención", dijo. Al mismo tiempo, coincidió con el ministro en instar al diálogo dentro de la fuerza y "estar cerca del personal".

"Empuje, ganas y amor", dijo tener al ser consultada sobre cómo será su trabajo como jefa en una fuerza que ha sido históricamente "patriarcal", como dijo el ministro. Luego indicó que a diferencia de los agentes varones "había que demostrar más". A las nuevas camadas de policías les recomendó que "entren por vocación".

La asunción de Chimenti se dio tras la salida de Musuruana. El desplazamiento estuvo relacionado a los resultados que arrojaron las investigaciones internas que derivaron en la intervención de la Unidad Regional I, procesos en los que incluso se indagan posibles vínculos con el narcotráfico, según publicó este diario por esos días.

Sain, en tanto, recordó que "la policía santafesina ya tuvo una jefa (por Leila Perazzo, la primera del país, en 2003). Confiamos en Emilce para que ponga a trabajar a la policía en la prevención del crimen", dijo ayer.

En su alocución, también remarcó “la necesidad de que todos los estamentos del Estado y los partidos políticos puedan trabajar en conjunto para lograr una reforma institucional y modernizar a la Policía de Santa Fe. Además, planteó: "Le digo a la policía, no se crean que la falta de recursos es solo para ustedes. Entre fines de marzo y principio de este mes entraron recursos exiguos para afrontar los gastos".