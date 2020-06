El exárbitro Gabriel Brazenas se refirió en Segundo Tiempo a su relación con el expresidente de la AFA y aclaró cómo fue su retiro luego del polémico encuentro que dirigió entre Vélez y Huracán en 2009: "No fui contra mi voluntad, no me daba el físico. Se lo dije a Julio Grondona después de un año que me esperó para dar la prueba física", expresó.