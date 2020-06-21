El libro de Carlos Abraham va de los orígenes hasta "El Eternauta"
Un recorrido por la historieta argentina de ciencia ficción
HALLAZGOS Después de repasar la historia de la editorial Tor e internarse en el mundo de las revistas argentinas dedicadas al género fantástico, el investigador tandilense Carlos Abraham acaba de publicar Las historietas argentinas de ciencia ficción, de los orígenes a El Eternauta, a través --como sus anteriores libros-- de la editorial independiente Tren en Movimiento, oriunda de Temperley. Durante un centenar de páginas bellamente ilustradas, Abraham rescata y recorre tanto obras olvidadas como las revistas que en que se publicaron, en un arco que va desde el comienzo del siglo pasado hasta mediados del mismo, cuando la aparición de la obra de Oesterheld y Solano López marcó la mayoría de edad del género. Un viaje en globo hasta la Luna, un ejército de robots gigantes o un científico capaz de convertir a un hombre en un esqueleto con vida; hay de todo en esta pequeña selección de las innumerables historietas, revistas y autores incluidos en un volumen que es un auténtico tesoro.