El Kily arma su propio equipo

Con el propósito de ser presentado el próximo miércoles como nuevo entrenador de Central, Cristian González gestiona contrarreloj la composición de su cuerpo técnico. Quiere a Ernesto Colman en la preparación física, a Fernando Lanzidei como entrenador de reserva y para ayudante de campo tiene como opciones a Diego Ordóñez y Claudio Úbeda. El Kily conoce el presupuesto que tiene el club para el primer equipo y con esos fondos deberá recomponer toda la estructura del fútbol de Primera. El sucesor de Diego Cocca será presentado la semana que viene como el ídolo que vuelve. Para la dirigencia la apuesta es tan grande como la necesidad que tiene el club de que la idea no naufrague en malos resultados.

Cristian González se dedica a definir por estas horas quiénes serán sus colaboradores en Central. Como ayudante de campo, Ordóñez lo acompañó en todo su trabajo en reserva. Es difícil de pensar que el ex defensor quede al margen del cuerpo técnico en esta situación. Pero los dirigentes ven la importancia de sumar a un entrenador de experiencia junto al Kily y el manager Raúl Gordillo propuso a Úbeda, con quien trabajó años atrás. Úbeda es un nombre que interesa como primer ayudante de campo, lo que dejaría relegado a Ordóñez, dado que al banco de suplente en los partidos solo hay lugar para un colaborador del técnico.

La preparación física del plantel también es una preocupación. González eligió a Ernesto Colman, quien acompañó a Eduardo Coudet en su estreno como técnico en Central. A pesar de que el Kily tiene mala relación con el Chacho (los egos en Arroyito son un problema histórico) optó por Colman por sus cualidades y porque además ya no trabaja con Coudet. El problema es que el preparador físico acaba de firmar contrato en Instituto junto a Fernando Quiroz, con quien inició su carrera. Asumieron en marzo pero la pandemia aún no los dejó trabajar con continuidad. Colman hizo saber su disposición a acordar su salida del club cordobés, por lo cual en las próximas horas el Kily intentará cerrar su contratación.

El entrenador de arqueros no será Hernán Castellano. El Rifle no tiene la mejor relación con el Kily y su puesto en el club estará en reserva, donde no asumirá Mauro Cetto. El ex manager de Central quería reemplazar a González en la tercera junto a José Di Leo, ex ayudante de Eduardo Bauza, pero la dirigencia descartó su vuelta. Di Leo fue crítico de los directivos cuando echaron a Bauza, el año pasado, y su nombre fue vetado por las autoridades. Y como Cetto eligió a Di Leo para iniciar su carrera de entrenador, su primer trabajo no será en Central. El apuntado ahora es Lanzidei, quien se desempeña en las divisiones inferiores del club como técnico de la 4ta división. La alternativa a Lanzidei es Iván Potepan, entrenador de la 5va división. Cualquiera de ellos asumirá en reserva, el lugar que dejó el Kily para tomar la Primera. La decisión está en manos de González, como todas las demás. El Kily está al frente del nuevo proyecto en Central, en todo sentido, asumiento así la responsabilidad del futuro del club.